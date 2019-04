Jessica Mazzoli news: ecco come sta la cantante dopo l’operazione

Grande Fratello: news e aggiornamenti su Jessica Mazzoli

Jessica Mazzoli del Grande Fratello sta meglio. Dopo l’operazione degli scorsi giorni l’ex compagna di Morgan si sta riprendendo. A fornire gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live. La conduttrice napoletana ci ha tenuto a ribadire che la 27enne sarda è ad oggi ancora una concorrente ufficiale del reality show di Mediaset. Seppur ricoverata in un ospedale romano, la cantante è tenuta in isolamento, senza tv e senza cellulare. Dunque, non rischia di avere consigli o notizie dall’esterno. Per il momento non è chiaro quando Jessica rientrerà nella Casa più spiata d’Italia: bisogna vedere come il suo corpo reagirà nelle prossime ore all’intervento di peritonite alla quale si è sottoposta dopo un malore improvviso.

Jessica Mazzoli operata d’urgenza per peritonite

Jessica Mazzoli ha accusato un malore lo scorso giovedì 25 aprile. La gieffina si è svegliata con dei forti dolori alla pancia che sono poi continuati per tutto il pomeriggio. La giovane ha fatto presente alla produzione del Grande Fratello quanto stava accadendo, più che mai preoccupata della situazione. Gli autori, dal canto loro, hanno immediatamente allertato il medico di turno che ha poi predisposto per Jessica un ricovero d’urgenza. Al quale è seguita una tempestiva operazione per sbarazzarsi del problema che stava attanagliando la Mazzoli.

Le parole di Barbara d’Urso su Jessica Mazzoli

“Sta bene, è isolata: ha una stanza singola senza il televisore. Jessica è stata tutelata anche come concorrente. Deve stare in ospedale per qualche giorno. Noi faremo quello che i medici decideranno sia giusto per Jessica. Viene prima la salute e poi il gioco”, ha detto Barbara d’Urso.