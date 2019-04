Gf, Jessica Mazzoli ha lasciato la Casa dopo un malore: news e aggiornamenti

Jessica Mazzoli malore al Gf, la concorrente lascia momentaneamente la Casa

Jessica Mazzoli ha avuto un malore stamattina: è arrivata poco fa la comunicazione del Grande Fratello. Da qualche giorno la concorrente non stava molto bene e non ha nascosto il suo malessere, ma questo potrebbe avere a che fare con il malore di oggi come invece no. Jessica si è sentita male e la produzione ha deciso di intervenire. Tutto è successo stamattina, Jessica si è svegliata con dei forti dolori alla pancia e lo ha fatto presente in confessionale. Quando è stato appurato che il dolore non diminuiva, hanno deciso di intervenire per portare Jessica in ospedale. Al momento, quindi, la concorrente non si trova in Casa e verrà riaccompagnata dentro dopo le cure necessarie.

Grande Fratello, Jessica si è sentita male: il comunicato ufficiale

Questa la nota ufficiale con cui la produzione ha reso noto l’accaduto: “Nella mattinata di oggi Jessica, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico. Appena sveglia la ragazza ha manifestato dei dolori che non sono migliorati con il passare del tempo motivo per cui si è deciso di intervenire per verificare la situazione medica della ragazza”. Attraverso la diretta del Gf, e leggendo dei tweet degli spettatori più appassionati, abbiamo scoperto che il malore di Jessica era dovuto a un mal di pancia. Di quale natura non possiamo saperlo, se dovuto al forte stress emotivo degli ultimi giorni. La ragazza infatti ha avuto degli scontri con Kikò, ma dopo la puntata di martedì sera ha avuto un forte scompenso emotivo.

Gf, Jessica Mazzoli in ospedale: gli ultimi aggiornamenti

Jessica ha pianto moltissimo dopo aver nominato Francesca e si è sentita fortemente in colpa. Era molto colpita dall’accaduto, chi ha seguito la diretta ha potuto rendersene conto. Una serie di situazioni, insomma, che hanno portato la ragazza a credere di non essere fatta per partecipare al reality show. Ovviamente, il malore di Jessica al Gf potrebbe essere dovuto a tutt’altro che a situazioni di stress. Non ci sono ulteriori news e aggiornamenti sulla concorrente, ma al momento non è ancora tornata in Casa.