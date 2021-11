Morgan smascherato, è finita malissimo a Ballando: Lucarelli posta le chat

Fino a qualche ora fa, sembrava che l’edizione 2021 fosse tutta rose e fiori e che nel dietro le quinte, al di là di qualche battuta acida in diretta, fra concorrenti e giuria tutto scorresse liscio. Ma era scontato che con la presenza di due personaggi come Selvaggia Lucarelli e Morgan prima o poi qualcosa sarebbe esploso. E infatti così è stato.

Nella puntata di ieri, 13 novembre, si è consumato il primo grande litigio fra le due parti in causa. Per la prima volta i toni si sono alzati da parte di Morgan, che da pecorella si è finalmente trasformato nel lupo aggressivo che tutti conosciamo. Come c’era da aspettarsi, la querelle fra i due non si è certo conclusa una volta terminata la trasmissione. Anzi!

Era scontato che Selvaggia Lucarelli avrebbe colto la palla al balzo per proseguire il botta e risposta anche via social. In un primo momento la giornalista ha pubblicato una foto di Bugo per prendere in giro Marco Castoldi e il suo storico teatrino al Festival di Sanremo 2020. Successivamente, alcune talpe hanno raccontato di pesanti scontri nel backstage dove Morgan avrebbe a quanto pare pesantemente inveito contro l’entourage della Lucarelli.

Ovviamente non è finita qui. Il caso, non abbiamo dubbi, farà parlare molto anche nei prossimi giorni. E questo anche in considerazione del fatto che Selvaggia Lucarelli non si è limitata a condividere meme sfottò per Morgan. Qualche ora fa l’opinionista ha infatti condiviso via Instagram uno scambio di messaggi con Morgan, che tramite un DM inviato poco dopo lo scontro si sarebbe dunque scusato con lei.

Ecco cosa ha dunque scritto il cantante alla Lucarelli:

Selvaggia, io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa, né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti incazzi mi dispiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce.

Scuse accettate? Macché, Selvaggia Lucarelli ha voluto rispondere com’è nel suo stile, per le rime e con parole non esattamente accomodanti.

Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copioni e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. E a tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere, grazie. Come al solito c’è chi ama sabotare se stesso, e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficato. Le persone a cui far pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno più provato a consigliarlo e sostenerlo.

Sempre su Instagram, inoltre, Selvaggia Lucarelli ha anche tenuto a smentire tutte le voci circolate nelle scorse ore e qui sopra riportate. Non ci sarebbe infatti stato nessun intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi, anche se le parole utilizzate da Morgan nei suoi confronti sarebbero comunque state assolutamente inaccettabili.

Riguardo quello che è uscito su alcuni siti sul ‘dietro le quinte’, le cose non sono andate affatto come raccontate. Morgan, mentre ero in onda, dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente. Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e, se possibile, ti ci trascina dentro.

Morgan e Selvaggia Lucarelli: la lite in diretta a Ballando con le stelle

Lo scontro, diciamocelo pure chiaramente, era nell’aria fin dalla prima puntata. Selvaggia Lucarelli probabilmente non aspettava altro se non l’ennesima intemperanza del cantante per scatenare una delle sue crociate social. Tutto nasce da una banalissima samba di Morgan, che la Lucarelli non ha particolarmente apprezzato. Visioni opposte che si sono confrontate in prima serata, con un Morgan decisamente su di giri e una Lucarelli nei panni della giudice inflessibile. Visti i due personaggi, niente di nuovo o che non ci saremmo potuti aspettare.