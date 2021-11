È ufficialmente scoppiata la bomba a Ballando con le Stelle. Durante la quinta puntata della trasmissione Rai c’è stata un’accesa discussione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Lite che ha avuto delle conseguenze pure dietro le quinte dello studio del varietà di Milly Carlucci.

Come fa sapere Leggo, dopo aver litigato con la giornalista Morgan ha avuto un acceso diverbio con una persona vicina a Selvaggia Lucarelli. Sul portale si legge quanto segue:

“Nell’atrio si sentono e si vedono atteggiamenti tutt’altro che amichevoli tra l’artista e una persona che “frequenta” la Lucarelli, come direbbe Morgan, ma il “frequentatore” ha qualcosa da dire proprio a Morgan. Devono intervenire i vigilantes e le forze dell’ordine per ristabilire la calma ed evitare la rissa”

Al momento non è chiara l’identità di questa persona che ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, dal canto suo, ha lanciato una serie di frecciatine a Morgan dopo lo scontro in diretta. Quando Milly Carlucci ha provato a calmare la situazione la Lucarelli è stata irremovibile e duramente ha dichiarato:

“Non mi va di fare finta di niente, si trattava di difendere i principi di educazione e di rispetto. Si è trattato di una scena gratuita con una persona non lucida”

Su Twitter Selvaggia Lucarelli ha poi augurato la buonanotte con una foto di Bugo, acerrimo nemico Morgan dopo il litigio sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2020. La diatriba ha spaccato in due il pubblico: c’è chi ha appoggiato la presa di posizione della giurata e chi invece ha sostenuto Marco Castoldi, tra i protagonisti dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle.

La lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha commentato negativamente il samba di Morgan a Ballando con le Stelle con Alessandra Tripoli. Un giudizio che ha fatto sbroccare il concorrente, che non ha permesso alla giurata di portare a termine il suo discorso. Tra i due è partito un serrato botta e risposta fatto di insulti e offese.

Dalla parte di Morgan si sono schierate Alessandra Mussolini e Rossella Erra. La prima ha addirittura abbracciato l’ex leader dei Bluvertigo mentre la seconda si è scagliata contro Selvaggia Lucarelli per il secco zero rifilato a Marco Castoldi.

In aiuto della Lucarelli è accorso il commentatore a bordo campo Alberto Matano, che ha invitato Morgan a moderare i termini e ad usare espressioni più decorose nei confronti di una donna. A detta del musicista però Selvaggia non sarebbe la persona giusta per la giuria di Ballando con le Stelle perché non avrebbe le giuste competenze artistiche.