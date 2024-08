Morgan pubblica Rutta, “testo di Emma Marrone”: tristezza infinita

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, come anticipato nelle scorse ore, ha postato un video di un brano in cui prende per i fondelli Emma Marrone la cui colpa è stata quella di schierarsi al fianco di Angelica Schiatti dopo che quest’ultima ha denunciato l’ex frontman dei Bluvertigo che ora dovrà affrontare un processo per stalking. Quando il caso è deflagrato a livello mediatico nelle scorse settimane, Emma ha tuonato: “In un mondo pieno di Morgan siate Calcutta”. Castoldi evidentemente si è legato al dito la questione e ora sta passando al contrattacco (curioso notare come il musicista, piuttosto che parlare del processo che dovrà affrontare e delle gravissime accuse dell’ex, trovi il tempo per tali ‘bischerate’).

Domenica 18 agosto Morgan ha lanciato una provocazione dal suo profilo Instagram, scrivendo che era pronto a condividere un nuovo brano intitolato “Rutta” di cui Emma sarebbe l’autrice del testo. Ha aggiunto che la ‘hit’ sarebbe stata pubblicata soltanto se il suo post provocatorio avrebbe raggiunto un milione di like. Molto probabilmente la sua trovata non ha strappato così tanti “Mi piace” (impossibile avere la prova certa visto che Castoldi ha silenziato commenti e le azioni esterne sul suo account). Nonostante ciò la voglia di pubblicare la sua genialata a quanto pare è stata irrefrenabile. Così, lungo la mattinata di lunedì 19 agosto, ecco che ha divulgato la canzone “Rutta”. Tutta la vicenda è di una tristezza infinita.

Come si può ascoltare, trattasi di una palese presa in giro nei confronti della collega salentina che, come poc’anzi sottolineato, ha preso una netta posizione nei confronti della vicenda che vede Castoldi accusato dall’ex fidanzata Angelica Schiatti. La questione è parecchio delicata e sarà ora la giustizia a dover decidere se il musicista si è macchiato del reato di stalking.

Dal canto suo Morgan si professa innocente, anche se di recente ha chiesto pubblicamente scusa all’ex compagna. Tuttavia ha rigettato le accuse pesanti sul suo conto, sostenendo che ha sì sbagliato, ma che non ha commesso alcun reato. Di tutt’altro avviso la Schiatti e l’avvocato che la segue. A breve inizierà il processo e spetterà ai giudici pronunciarsi sul caso dal punto di vista legale.