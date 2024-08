Morgan disperato! Sfrutta persino Emma Marrone. Arisa lo difende

Ci risiamo! Morgan risorge sempre dalle sue ceneri e anche questa volta lo fa a modo suo. Dopo aver pubblicato un video contro i giornalisti che lo hanno diffamato, è pronto a pubblicare un nuovo singolo. Il singolo fa parte di una trilogia che lui definisce “rivoluzionaria e provocatoria”. Ma la parte divertente, o forse sarebbe meglio dire irriverente, è quando dichiara l’autrice del testo. Morgan afferma che le parole del suo nuovo singolo siano state scritte da Emma Marrone. Poi aggiunge che se il post riesce a raggiungere un milione di like pubblicherà la canzone dal titolo “Rutta”. Canzone che lui ritiene sia stata scritta proprio dalla Marrone.

Emma Marrone, ce lo ricordiamo bene, si è esposta a gran voce quando si è trattato di difendere Angelica Schiatti. La cantante salentina aveva dichiarato: “In un mondo di Morgan, siate Calcutta!”. Facendo capire chiaramente da che parte stesse e come fosse necessario intervenire in difesa della Schiatti. Il caso Morgan-Schiatti non ha ancora preso una direzione chiara. Non sappiamo bene come siano andati i fatti e se Morgan possa essere ritenuto un soggetto pericoloso. Conosciamo però l’abilità di lui nel “modellare” le situazioni per trarne vantaggi. Come riesce a salvarsi sempre grazie alla sua dialettica sfrontata e al limite dell’impudenza.

Morgan: gli ultimi tentativi per non cadere nel ‘dimenticatoio’

Ecco che quindi l’ex cantante dei Bluvertigo ha trovato l’escamotage per sfruttare la situazione in cui si trova. Intanto pubblica un video in cui si autocommisera e dichiara di aver perso tutto. Morgan arriva dritto al punto e afferma: “Mi hanno tolto tutto… Cosa volete? Desiderate eliminarmi? Non vi basta avermi fatto del male? Siete riusciti a rovinarmi la vita… Non avete sensibilità e non mi rispettate. Lasciatemi stare!”. Esprime così tutto il suo rifiuto per una categoria, quella dei giornalisti, che secondo lui sta professando odio. Alcuni artisti lo sostengono. Tra questi Arisa che mette il like proprio sotto al video di Morgan dichiarando così di condividere le sue parole.

Dopo il vittimismo siamo al momento del riscatto. Morgan pubblica un post di protesta dove, una volta raggiunto un milione di like, pubblicherà il singolo scritto, secondo lui, da Emma. Restiamo in attesa di vedere se la cantante salentina avrà voglia di replicare. Sia Morgan che l’amico Fabrizio Corona hanno gran voglia di “stuzzicare” la Marrone. Lei però, come ben sappiamo, ha sempre la risposta pronta. Per cui noi attendiamo fiduciosi.