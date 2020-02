Morgan e Bugo lite programmata a Sanremo: la rivelazione di Jonathan

Morgan e Bugo dopo Sanremo, lite programmata? La rivelazione inaspettata di Jonathan

A un settimana dalla fine del Festival di Sanremo si continua a parlare della lite tra Morgan e Bugo sul palco dell’Ariston. Mentre i due non sono ancora riusciti a riappacificarsi dopo quanto accaduto c’è chi sta insinuando che la litigata sia stata ben studiata a tavolino. Ne è sicura Ivan Zanicchi – che senza alcuna remora ha puntato il dito contro i colleghi più giovani – ma ora è stato Jonathan Kashanian a fare una rivelazione inaspettata. L’esperto di costume di Detto Fatto ha riportato a Tv Talk delle dichiarazioni che Morgan avrebbe fatto al programma di Bianca Guaccero prima della fine della settimana sanremese.

Ora parla Jonathan: cosa ha detto Morgan prima della fine di Sanremo 2020

“Morgan e Bugo erano in collegamento a Detto Fatto dal Teatro Ariston due giorni prima della finale di Sanremo. Io ho chiesto: “Morgan, chi vince?”. E lui ha risposto: “Vinceremo noi anche se credo che finito questo Festival io e Bugo non saremo più amici“, ha raccontato Jonathan Kashanian a Tv Talk (video più in basso). “Ma non è che quindi lui sapeva tutto e Iva Zanicchi ha ragione?”, ha aggiunto l’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi. A La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti la Zanicchi ha infatti affermato con convinzione: “Ragazzi, non siamo ingenui perché era tutto preparato. Si dovranno pure insultare e picchiare, perché non potranno dire la verità”.

La risposta di Bugo a chi dice che la lite con Morgan era stata programmata

In una recente intervista Bugo ha smentito questa ipotesi della lite programmata. Almeno da parte sua non c’è stato nulla di artificioso. “Adesso la mia etichetta, la Mescal, dovrà pagare delle penali e ci saranno conseguenze economiche che non so quantificare ma non si parla di pochi euro. È tutto talmente incredibile che posso capire chi pensa al complotto: una bomba atomica come questa è incredibile”, ha dichiarato il cantante. Che, volente o nolente, sta scalando le classifiche dopo la polemica scoppiata al Festival di Sanremo, dove è stato uno dei protagonisti assoluti insieme al suo ex amico Morgan.