Bugo news: dopo Sanremo e la polemica con Morgan scala le classifiche

Bugo dopo il Festival di Sanremo e Morgan: il suo album tra i più ascoltati e venduti

Non tutti i mali vengono per nuocere. E forse lo ha capito in questi giorni Bugo che, nonostante la squalifica al Festival di Sanremo e la furiosa litigata con Morgan, sta avendo un grande successo. A parlare sono i fatti: da giorni il nuovo album di Cristian Bugatti – questo il vero nome del cantautore di Rho – e la canzone presentata all’Ariston con l’ex leader dei Bluvertigo stanno scalando le classifiche. Quanto accaduto al Festival di Amadeus ha stimolato la curiosità di molti. Parecchi non conoscevano bene la musica del 47enne e sono corsi a saperne di più su iTunes e Spotify. E così Bugo è diventato il cantante del momento, tanto da oscurare a tratti il vero vincitore di Sanremo 2020 e prossimo rappresentante italiano dell’Eurovision Song Contest, ovvero Diodato.

La classifica dopo il Festival di Sanremo 2020: il successo inaspettato di Bugo

Nel momento in cui scriviamo il nuovo album di Bugo – intitolato semplicemente Cristian, come il nome di battesimo dell’artista – è al secondo posto degli album più venduti su iTunes. L’opera ha superato addirittura Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, tra i lavori più apprezzati dal pubblico nell’ultimo periodo. Certo ora bisogna vedere se Bugo resisterà visto che sono in arrivo i nuovi album di Diodato e Francesco Gabbani – rispettivamente primo e secondo classificato di Sanremo 2020 – ma le premesse sono più che buone. La canzone Sincero cantata con Morgan oscilla, invece, su iTunes tra il decimo e il quindicesimo posto. Ma non è finita qui perché ci sono altri numeri importanti da considerare.

Gli altri numeri musicali di Bugo e Morgan dopo il Festival di Sanremo

Sincero è al 24esimo posto tra le più ascoltate di Spotify (fino a qualche giorno fa era al 20esimo) mentre altre tre canzoni di Bugo fanno parte della classifica Viral 50 Italia, sempre della popolare piattaforma streaming. Stiamo parlando di C’è crisi, Io mi rompo i cog****ni e Casalingo, pezzi precedenti all’ultimo album uscito in occasione dell’avventura sanremese. Non dimentichiamo poi Youtube: il video di Sincero ha già totalizzato oltre 1.2 milioni di visualizzazioni. Il duetto di Morgan e Bugo è inoltre alla tredicesima posizione della canzoni di Sanremo più trasmesse in radio.

Bugo spiega il significato di Sincero, la canzone che ha cantato con Morgan

A Rolling Stone Bugo ha spiegato il significato di Sincero, la canzone che ha presentato a Sanremo 2020 con Morgan: “Qui racconto lo scarto tra le nostre ambizioni e la realtà. Le strofe sono un elenco di tutte le cose che ci dicono quotidianamente di fare: ricordati di fare benzina, di bere responsabilmente, le buone intenzioni… Cose che a furia di ripeterle diventano pure noiose, no? E poi arriva il ritornello che con quel “volevo”, verbo al passato, smaschera la caduta del sogno. Il senso della canzone, comunque, è che bisogna accettare che non tutti i sogni si possono avverare, l’importante è conservare la propria sincerità, essere ciò che si è”.

Amadeus aveva scelto per Sanremo il duetto di Bugo e Ermal Meta

Nell’ultimo album di Bugo c’è anche un toccante duetto con Ermal Meta. La canzone si intitola Mi manca ed è davvero intensa ed emozionante. Non a caso Amadeus aveva inizialmente scelto questa canzone per il Festival di Sanremo ma l’artista albanese non poteva e così Bugo ha ripiegato su un’altra collaborazione. “Nel testo parlo di due amici che con la memoria tornano ai tempi passati, a quando da ragazzini giocavano a pallone, pagavano qualcosa con le figurine, tiravano sassi contro i vetri delle fabbriche, non vedevano l’ora di uscire di casa per andare a comprarsi le caramelle. Altro che l’età adulta con tutte le responsabilità che implica. È una canzone potente, lacerante, che vuole emozionare, smuovere, arrivare dritto al cuore e spaccarlo in due nel modo più bello. Ne vado fiero”, ha raccontato Bugatti.