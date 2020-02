Bugo dopo Sanremo: “Devastato, ci saranno conseguenze economiche”

Bugo news dopo il Festival di Sanremo: nuova intervista del cantante che parla di Morgan

Continua la polemica sulla squalifica di Bugo e Morgan al Festival di Sanremo 2020. Dopo che Marco Castoldi è stato ospite di Live-Non è la d’Urso e Vieni da me (in collegamento telefonico per replicare alla madre Luciana in lacrime), Bugo – il cui vero nome è Christian Bugatti – si è sfogato in un’intervista concessa a La Stampa. L’artista 46enne si è detto devastato per tutto quello che è successo e ha voluto replicare pure a Vittorio Sgarbi che nel programma di Barbara d’Urso l’ha definito un cocainomane per l’aspetto. Tutto questo sta infastidendo e non poco Bugo, che ha chiarito che nulla di quello che sta accadendo è stato premeditato per attirare l’attenzione o vendere più dischi.

Bugo risponde alle offese di Vittorio Sgarbi a Live-Non è la d’Urso

“Ero partito per l’avventura sanremese con una felicità assoluta e l’avventura si è trasformata in un incubo. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato”, ha ammesso Bugo. Il cantautore ha poi risposto a Vittorio Sgarbi che durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso ha osservato: “Bugo sembra un cocainomane”. “Ma poi ha ritrattato e si è scusato; è giusto che l’abbia fatto perché si è reso conto che rischiava legalmente. Ma sono cose che si dicono? Ho 46 anni, sono sposato e ho un bimbo e quando si apre la bocca bisogna essere responsabili. Io non ho mai offeso Morgan, figuriamoci se mi occupo di un signore che lo spalleggia parlando di cose che non esistono. Sono frasi che si commentano da sole”, ha replicato l’ex concorrente di Sanremo 2020.

Conseguenze gravi dopo la squalifica dal Festival di Sanremo

Bugo ha puntualizzato la questione della serata delle cover. Morgan si è infatti vendicato dopo che il collega ha “rovinato” Canzone per te di Sergio Endrigo, uno dei brani più amati dall’ex leader Bluvertigo. “Sono arrivato alla serata cover senza aver mai provato.Come potevo cantare bene in quelle condizioni? Mi dispiace perché io a Morgan volevo e continuo a volere bene”, ha dichiarato Bugo. Che non ha nascosto le gravi conseguenze che ci saranno dopo quello che è accaduto sul palco dell’Ariston: Adesso la mia etichetta, la Mescal, dovrà pagare delle penali e ci saranno conseguenze economiche che non so quantificare ma non si parla di pochi euro. È tutto talmente incredibile che posso capire chi pensa al complotto: una bomba atomica come questa è incredibile. Speriamo che almeno serva a far conoscere la mia musica, l’artista che sono stato e sono, compreso tutto il lavoro dietro il nuovo album”.

Le ultime dichiarazioni televisive di Morgan dopo Sanremo

Diversa la posizione di Morgan, che ha ribadito che grazie a quello che successo ora tutti conoscono Bugo. L’ex Coach di Amici non ha cambiato la sua versione dei fatti e non è per niente pentito di quello che è successo.