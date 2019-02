Morgan difende Achille Lauro e Rolls Royce: “Pure il nome Striscia ricorda qualcosa”

Striscia la notizia contro la canzone Rolls Royce: Morgan dalla parte di Achille Lauro

Morgan sta con Achille Lauro nella polemica che ha travolto l’artista romano durante il Festival di Sanremo 2019. Il cantante è stato accusato da Striscia la notizia per via del testo della sua canzone, Rolls Royce. Che – a detta di Antonio Ricci – non farebbe riferimento all’omonima automobile bensì a un tipo di ecstasy molto comune tra i più giovani. “Anche Striscia è una parola che ha a che fare con qualcosa”, ha premesso Marco Castoldi a CR4-La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. “Non dobbiamo parlare di droga con questa superficialità. Altre canzoni parlano di droga, come Lily di Antonello Venditti e Sì viaggiare di Lucio Battisti”, ha sottolineato l’ex leader dei Bluvertigo.

Morgan: “Rolls Royce non fa riferimento alla droga”

“Rolls Royce di Achille Lauro, è una canzone sull’automobile non sulla droga. Tante case farmaceutiche hanno dei simboli che ricordano quelli fascisti eppure nessuno dice nulla”, ha evidenziato Morgan nel salotto di Chiambretti, dove ha cantato più di una volta il pezzo di Sanremo 2019. “Ma allora i riferimenti nel testo ad artisti morti di droga?”, ha chiesto il conduttore di CR4. Secca la replica di Morgan: “Ma chi l’ha detto che sono morti di droga? Non lo sappiamo con certezza”.

Rolls Royce di Achille Lauro è un successo dopo Sanremo

Al di là della polemica di Striscia la notizia e del nono posto ottenuto a Sanremo 2019, Rolls Royce di Achille Lauro sta piacendo molto al pubblico. La canzone è la seconda più trasmessa in radio dopo Soldi del vincitore Mahmood. Su iTunes Rolls Royce è al quinto posto mentre su Spotify al quarto.