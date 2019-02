Achille Lauro: risposta a Salvini, verità su Rolls Royce, plagio smentito

Achille Lauro denunciato per plagio: la smentita di Sony, la replica a Salvini e il vero significato di Rolls Royce

Non si finisce più di parlare di Achille Lauro e della sua incredibile Rolls Royce. Senza dubbio, il giovanissimo artista romano è il protagonista indiscusso di questo Sanremo 2019. Ha portato sul palco del Teatro Ariston un brano innovativo e sicuramente fuori dalle righe rispetto a ciò che il Festival ci ha abituati ad ascoltare fino ad oggi. E se qualcuno vorrebbe vedere trionfare Lauro anche e soprattutto per l’originalità, c’è chi non riesce a vederlo di buon occhio. Stiamo parlando di Striscia La Notizia, di Matteo Salvini e degli Enter. Questi ultimi compongono la band che in queste ore sta facendo parlare molto di sé. I componenti di questo gruppo musicale hanno denunciato Achille per plagio. Ora, la casa discografica Sony ha preso in mano la situazione, smentendo categoricamente l’accusa.

Sanremo 2019, Achille Lauro nel mirino: il cantante risponde a Matteo Salvini e parla della sua Rolls Royce

Sembrerebbe che in queste ore sia stata eseguita una perizia sulla musica che accompagna il testo di Rolls Royce. A quanto pare, secondo quanto riportato da fanpage, la casa discografica Sony sembrerebbe aver smentito il plagio denunciato dagli Enter. E se la denuncia apparsa sui social è ormai archiviata, non è lo stesso per il dubbio (quasi amletico) lanciato da Striscia la Notizia. Per chi ancora non lo sapesse, Valerio Staffelli ha tentato di consegnare un Tapiro d’Oro a Lauro. Lui lo ha rifiutato, cercando anche di mettere in chiaro le cose. Il testo del brano portato a Sanremo non è assolutamente un inno all’ecstasy come invece ha supposto Striscia. Anche il vice-premier Salvini ha detto la sua ai microfoni di Antonio Ricci, ammettendo di non gradire assolutamente la musica del romano. In una intervista rilasciata al Corriere Tv, il diretto interessato ha risposto per le rime a tutte le critiche mosse nei suoi confronti.

Achille Lauro: la risposta a Matteo Salvini e la verità su Rolls Royce

A Salvini, Lauro risponde: “Ma si, la musica è soggettiva. È giusto che arrivino critiche ad oggi. Io credo che sia un testo profondamente culturale.” Achille è tornato a chiarire anche il vero significato delle parole scelte per il testo di Rolls Royce. “Nel brano c’è la citazione Rolls Royce sì, come Marilyn Monroe. La citazione di Marilyn Monroe era preferisco piangere, se devo farlo, sul sedile di una Rolls Royce piuttosto che sul vagone di un metrò.” Il cantante aggiunge poi: “A scanso di equivoci dico che la droga è una piaga sociale. Un problema vero. E che quindi non è uno scherzo. È qualcosa di grave. Io posso dire di essere un esempio, per fortuna, per i ragazzi… la nostra storia è una storia a lieto fine. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo capito che inseguendo qualcosa di concreto puoi non finire nella m…..!”