Morata via di casa, avviate le pratiche di divorzio: Alice Campello risponde alle domande dirette sull’addio

Alice Campello ha rotto il silenzio sulla separazione da Alvaro Morata, con il quale ha quattro figli. La relazione è giunta al capolinea dopo nove anni. L’influencer veneta è stata intercettata dalla testata spagnola HOLA!, che le ha rivolto alcune domande dirette sulla sua situazione coniugale. L’imprenditrice ha speso parole di stima per il calciatore, tuttavia non ha smentito le ultime notizie che assicurano che sono state addirittura avviate le pratiche per il divorzio. E non ha nemmeno smentito che sono ormai settimane che l’atleta è andato via dalla casa familiare, trasferendosi in un’abitazione a Milano, non molto distante da quella condivisa fino a poco tempo fa con l’ex moglie e i suoi bimbi.

Alice Campello parla di Alvaro Morata dopo la separazione

HOLA! ha pizzicato Campello a Madrid, mentre l’influencer stava trascorrendo una serata tra amiche. In particolare è stata ‘beccata’ in un ristorante esclusivo della capitale spagnola. All’uscita dal locale, è sembrata rilassata e sorridente. Quando le è stato chiesto se volesse commentare la separazione, ha risposto in modo tranchant: “Non voglio parlarne. Oggi stiamo molto bene”. Poi si è affrettata a dire: “Sono molto tranquilla, che è la cosa importante”.

Con Morata nessuna riconciliazione in vista. Quando ad Alice è stato domandato se ci sia ancora dialogo con il padre dei suoi figli, ha così replicato: “Certo, sempre. Lo considero un super papà”. Una frase che da un lato denota che i rapporti tra i due ex rimarrebbero civili, dall’altro che la fine della relazione è ormai un fatto certo. Da segnalare infatti che l’imprenditrice non ha detto che il calciatore è un super marito e un super papà. Si è limitata a rimarcare solamente il lato paterno e non quello coniugale.

Nessun tradimento all’origine della rottura

“Ogni persona ha i propri tempi e i propri processi. Il minimo sarebbe rispettarli invece di inventare storie. È prematuro, poco rispettoso e ingiusto nei confronti dei loro figli”, ha dichiarato una fonte vicina alla famiglia, in riferimento al fatto di alcune voci trapelate recentemente in merito alla fine del matrimonio.

Ad esempio c’è chi ha sostenuto che la love story sia giunta al capolinea per la presenza di terze persone, dinamica smentita sia da Campello sia da Morata, che hanno sempre spiegato di aver riscontrato problemi di coppia, ma che nulla hanno a che fare con i tradimenti. Per il semplice motivo che mai si sono verificate mancanze di rispetto su tale fronte.