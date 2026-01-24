Morata conferma la rottura e svela: “Ecco in che rapporti sono rimasto con Alice Campello”

Álvaro Morata ha confermato la fine del suo matrimonio con Alice Campello. Questo almeno è ciò che ha dichiarato il giornalista Javi de Hoyos, che ha raccontato di aver parlato direttamente con il calciatore il quale gli avrebbe confidato in esclusiva di essere tornato single. Hoyos ha aggiunto che il campione spagnolo, nell’annunciargli la rottura, ha tenuto a precisare che nella vicenda sentimentale non c’è alcuna persona terza coinvolta e che da parte sua c’è la ferrea volontà di non sensazionalizzare in alcun modo la conclusione del rapporto con l’influencer veneziana, con la quale ha 4 figli. In altre parole, il crac d’amore, a differenza di quanto sostenuto da alcuni presunti ben informati, non è stato provocato da tradimenti e dai diretti interessati non c’è alcuna voglia di rendere la separazione argomento di gossip più di quel che già è.

Javi de Hoyos a colloquio con Álvaro Morata: “Mi ha confermato la rottura con Alice Campello”

“Morata mi ha confermato in esclusiva che c’è stata una rottura – ha dichiarato Hoyos – e sottolinea che Alice è la donna della sua vita. Continueranno a essere una famiglia e lotteranno per la loro famiglia, ma purtroppo questa seconda possibilità non ha funzionato», ha aggiunto de Hoyos. La gente capisce che arriva un momento in cui non sei compatibile con l’altra persona, ma entrambi si vogliono molto bene”.

Le voci di divorzio e cosa è trapelato dallo spogliatoio del Como

Pochi giorni fa, un altro giornalista spagnolo, ossia Pedro Jota, aveva assicurato che Alice e Álvaro avevano avviato le pratiche di divorzio, sostenendo di aver saputo che i due (ex) coniugi sono arrivati a tale decisione in quanto si sono resi conto di essersi trovati a un punto di non ritorno nel loro matrimonio. Jota ha anche detto che a soffrire di più per la rottura sarebbe Campello.

Un’altra indiscrezione relativa al presunto divorzio l’ha fornita l’esperto di gossip italiano Amedeo Venza, il quale ha riportato il ‘sussurro’ di una sua fonte. Questa ha riferito di avere un amico che gioca nel Como, club in cui attualmente milita Morata. Il calciatore spagnolo, sempre stando alla versione di tale ‘gola profonda’, negli spogliatoi avrebbe confermato ai compagni di squadra che sta divorziando. Avrebbe inoltre aggiunto di non voler più saperne per un po’ di tempo di storie ‘serie’.

Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le voci circolate sul loro conto. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a breve l'(ex) coppia dovrebbe comunicare la fine della relazione.