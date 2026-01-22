Alice Campello e Morata, sarà divorzio: ecco chi dei due sta soffrendo di più

Ci hanno riprovato, per l’amore che ancora c’era e per i quattro figli, perché erano sicuri che sarebbero riemersi dalla crisi più forti di prima. Ma purtroppo, a volte, non bastano le buone intenzioni e i sentimenti. Quando qualcosa non funziona più, non resta che prenderne atto e pensare al futuro in modo diverso rispetto a quanto ci si era immaginati fino a quel momento. Potrebbe essere riassunta così la parabola del matrimonio di Alvaro Morata e Alice Campello. Sembra ormai che non ci sia spazio per una riconciliazione. Dalla Spagna, anzi, sostengono che il calciatore iberico e l’influencer veneziana avrebbero deciso di divorziare. Non sarebbe al momento contemplato alcun passo indietro.

Alice Campello e Alvaro Morata verso il divorzio

Morata, stando alle ultime indiscrezioni non smentite, non vivrebbe più con la moglie, che a questo punto forse sarebbe meglio chiamarla ex. Si sarebbe trasferito in un’altra abitazione, ulteriore segno che la crisi è sfociata in rottura. Il giornalista spagnolo Pedro Jota, parlando nella trasmissione En todas las salsas, ha spiegato che l’atleta e l’imprenditrice avrebbero scelto di divorziare e che “stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito”.

Jota ha anche detto che il peso emotivo della separazione non sarebbe distribuito in egual misura tra i due (ex) coniugi. Il giornalista ha dichiarato che Alice sta soffrendo maggiormente. Morata non avrebbe mancato di rispetto alla compagna, a differenza di quanto qualcuno ha sostenuto. Sarebbe però lui ad aver spinto di più per mettere definitivamente la pietra sopra al matrimonio.

“Alvaro non si è comportato male, ma sembrava avere le idee più chiare sul fatto che questa fosse la fine della loro relazione”, ha riferito Jota, che ha aggiunto che a differenza della rottura precedente, quella avvenuta nel 2024 a cui aveva fatto seguito il ritorno di fiamma, stavolta per la storia d’amore non ci sarebbe un punto di ritorno.

Per il momento i diretti interessati hanno preferito non intervenire pubblicamente sulle loro vicende familiari. Tuttavia Campello, in qualche occasione, ha lasciato intendere a chiare lettere che sta vivendo una situazione molto complessa. Il calciatore e l’influencer, memori di quel che accadde oltre un anno fa, cioè quando annunciarono la separazione salvo poi rimettersi assieme e spiegare di essersi pentiti per aver agito in modo avventato, stavolta si sarebbero presi più tempo, così da evitare di esporsi pubblicamente prima di essere certi delle proprie intenzioni. Pare però che l’epilogo sia ormai scontato: il divorzio sarebbe a un passo.