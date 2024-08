Morata e Campello ci ripensano? “Ci amiamo ancora” (Rumor)

“L’abbiamo detto troppo presto“, queste le parole di Alice Campello e Alvaro Morata appena dopo aver dato la notizia sulla separazione. Eppure a comunicare tutto sono stati loro due, in prima persona su Instagram con una storia che ha sconvolto i loro fan. Dopo nemmeno ventiquattr’ore, però, il caos: sulle testate spagnole si parla di un tradimento lungo più di un anno da parte di Alvaro Morata, con tanto di presunte foto (mai uscite) su lui e la sua “amante”. Alice Campello, dal canto suo si è infuriata, spiegando ai follower che non ci sono state terze persone, ma che alla base della separazione ci sono i continui litigi e la depressione di lui.

Alvaro Morata ha però voluto rompere il silenzio per porre fine alle malelingue sulla sua relazione. Lui, padre di quattro figli, non può permettere che si insinui di non aver portato rispetto alla moglie. La sua risposta è stata secca, specialmente dopo che il giornale spagnolo ESdario ha promesso di pubblicare “foto esplicite” del calciatore insieme all’amante.

“Vorrei chiarire che una testata a cui non voglio dare nessuna pubblicità ha pubblicato oggi una “notizia” su alcune presunte foto mie che non esistono. Ovviamente, si tratta di una notizia falsa e ho già preteso una rettifica pubblica perché sennò intraprenderò azioni legali domani stesso contro di loro e contro tutte le testate che danneggiano il mio onore con informazioni false”

Morata e Campello: “Lo abbiamo detto prima del dovuto…”

Si sa, però, che nonostante le difese pubbliche i pettegolezzi costruiscono castelli interi, come veri e propri mattoncini. E così, la coppia Campello-Morata si è trovata comunque in un vortice di gossip sull’infedeltà di lui, ma Alice non ha resistito e si è rimessa alla tastiera di Instagram con queste parole:

“Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona… Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato… (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell’Europeo e i giornali, milioni di situazioni personali). Se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui.”

A far rizzare le antenne ai fan sono state però le sue ultime parole:

“Tutto l’amore che avete visto è vero e esiste ancora ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo stupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto… Ma non ci sono mai mai mai mai mai state terze persone e non sono mai esistite prove di queste speculazioni”

“L’amore esiste ancora“, dice la Campello, che si è detta anche lei pentita di aver comunicato la notizia prima del dovuto. E forse anche il coming-out sulla depressione del calciatore, dato che le due storie sono state immediatamente eliminate dopo poco dalla pubblicazione. In effetti, pare che ormai da tempo Alvaro Morata fosse indeciso in ambito lavorativo, sempre pronto a gettare la spugna per quanto riguarda il mondo del calcio. L’unica sua forza? I figli. Lo ha rivelato al programma spagnolo “El Chiringuito de Jugones” al quale ha confessato di essere motivato dai suoi quattro bimbi, ai quali insegna che anche nei momenti più bassi, ha sempre “tirato fuori la testa”.