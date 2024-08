Morata, Alice Campello e “l’app di incontri vip”: ex GF vuota il sacco

Cosa è accaduto tra Alice Campello e Alvaro Morata dopo 8 anni di relazione e la venuta alla luce di 4 figli, di preciso, non lo si saprà mai, come è ovvio che sia. Parte di ciò che succede in un matrimonio, anche se si parla di personaggi pubblici, è normale che rimanga privato. La versione ufficiale dei due ex coniugi è che non ci sono stati tradimenti all’origine della rottura, bensì incomprensioni che alla lunga hanno portato il rapporto a sfilacciarsi inesorabilmente, fino alla decisione finale di andare ognuno per la propria strada. Sulla vicenda ha detto la sua una vecchia conoscenza del Grande Fratello, Jessica Vella. La donna ha rivelato alcune cose alquanto interessanti, vestendo un po’ i panni della vox populi, cioè esternando quel che molti pensano ma non dicono.

Non è un mistero, anzi è più che risaputo, che il mondo dei calciatori professionisti e pieno zeppo di storie di tradimenti e corna. Da quando il calcio è diventato un fenomeno mediatico e gli atleti sono visti come dei divi, le relazioni di lunga data e i matrimoni saltati a causa di scappatelle sono stati molteplici. Impossibile tenere il conto. Insomma, si sa che tra una festa e l’altra è un dato di fatto che i tradimenti ci sono. Ovviamente non è che il cento per cento dei giocatori fa le corna. Si può dire però che a occhio e croce una buona parte si dà parecchio da fare in tal senso.

E cosa ha detto Jessica Vella di così curioso? In un video su Tik Tok, l’ex gieffina ha confidato di essere a conoscenza di un’App di incontri molto in voga tra gli sportivi e in generale tra i personaggi famosi.

“Mi sono iscritta, dopo un po’ di tempo, a questa piattaforma di incontri, questa chat di incontri molto esclusiva. Diciamo che è un po’ di nicchia. E proprio per questo motivo si paga un abbonamento mensile o annuo abbastanza caro. Chi si può trovare all’interno di questa piattaforma? Mah, un po’ di tutto: dai giocatori di NBA, ad artisti, musicisti, top model, attori di Hollywood, imprenditori…e anche tantissimi calciatori. E vi svelo una cosa incredibile: la maggior parte di questi calciatori che fanno parte di questa chat di incontri, sono sposati! Quindi cosa può mai cercare un uomo impegnato su una chat di incontri? Vabbè non ve lo devo spiegare io, ci potete arrivare da soli”.

A questo punto la Vella ha introdotto il tema relativo alla separazione di Alvaro Morata e Alice Campello:

“Questo per dirvi: davvero ragazzi siete scioccati per la fine di questa relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata? Adesso io non voglio dire che lui l’abbia tradita, non voglio dire che lui fosse all’interno di questa piattaforma, ma davvero pensate che un uomo che gioca a calcio, dopo 10 anni di relazione, possa avere occhi solo per la sua compagna? No perché ragazzi, vi prego: svegliatevi! Questo è l’ABC, non ve le devo spiegare io certe dinamiche. Per carità, mi dispiace tantissimo per lei e spero non stia soffrendo. Ma io penso che, dal momento in cui ci si impegna con un calciatore, bisogna poi avere la consapevolezza del fatto che prima o poi si è corn*ti!. Siete d’accordo con me?”

Jessica Vella non ha dato direttamente della cornuta ad Alice Campello, ma poco ci è mancato. Detto ciò non fa una piega il discorso relativo alla vita festaiola dei calciatori. Lo si ripete, non tutti, ma una buona parte sì, tradisce.