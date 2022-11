Il caso Enrico Montesano è destinato ad ingrossarsi, come era più che prevedibile. L’attore, tra i protagonisti dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle, è finito nella bufera in quanto durante le prove del talent show del sabato sera di Rai Uno si è presentato con una maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. La prima a denunciare la vicenda è stata Selvaggia Lucarelli, che l’ha posta sotto i riflettori divulgandola tramite i suoi canali social. Da lì in poi c’è stata un’ondata di indignazione che subito è straripata fuori dal contesto della scaramuccia circoscritta al puro intrattenimento. E infatti, non appena l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ha preso visione dell’agire di Montesano, non solo ha condannato senza se e senza ma l’attore (ricordando pure i suoi discutibili trascorsi no vax), ma ha anche chiesto al programma di Milly Carlucci di prendere provvedimenti drastici.

Così l’Anpi attraverso la sua pagina Facebook:

“Montesano arringava i no vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a Ballando con le stelle con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi”.

Il caso è fresco fresco e per ora Milly Carlucci e nessun’altra figura di spicco della Rai ha commentato. Qualcuno, però, prima o poi si dovrà esporre e dare spiegazioni. Chi invece è intervenuto è stato il diretto interessato, cioè Montesano. Sui suoi account ha pubblicato una foto in cui lo si vede tenere in mano la tessera del Partito Socialista Italiano. “Buona domenica amici le strumentalizzazioni lasciamole ad altri”, ha scritto l’interprete.

Nelle scorse ore, sulla questione si è pronunciata anche Fiorella Mannoia. La cantante non ha fatto sconti a Montesano e pure a coloro che cercano di minimizzare la situazione “Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda”.

Montesano e Ballando con le Stelle, polemiche e proteste

Non è la prima volta che l’attore e Ballando con le Stelle danno origine a lamentele e proteste. Già quando si è saputo che Montesano avrebbe fatto parte del cast dello show, tanti utenti e telespettatori affezionati al primo canale della tv di stato hanno sostenuto che la scelta del talent show non è stata per nulla azzeccata e che si poteva inserire una personalità differente nel cast.