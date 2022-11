Enrico Montesano è stato squalificato da Ballando con le Stelle. Come riferisce l’Ansa, la Rai ha usato il pugno di ferro nei confronti dell’attore che si era presentato alle prove del programma con indosso una maglietta con i simboli della Decima Mas. La Rai ha definito “inaccettabile” quanto accaduto e chiede “scusa a tutti i telespettatori”.

Questa la nota con cui i vertici della tv di stato hanno reso noto di aver scelto di dare il benservito all’attore comico:

“Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico vesta una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento; è decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.

A nulla sono valse quindi le scuse di Montesano, arrivate attraverso un post social:

“Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto durante le prove del programma. Sono un collezionista di maglie ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della Costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa”.

La protesta dell’ANPI

Il caso è esploso dopo che Selvaggia Lucarelli, giurata in forza a Ballando con le Stelle, aveva pubblicato delle foto in cui poneva attenzione sull’indumento indossato da Montesano. Immediatamente la vicenda è diventata virale. Proteste piccate e dure sono giunte anche dall’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, la quale ha chiesto fin da subito che l’attore venisse cacciato dalla trasmissione del sabato sera di Rai Uno. Tempo un paio d’ore, ed ecco che i piani alti di Viale Mazzini hanno preso una decisione insindacabile: Montesano fuori da Ballando.

“Montesano arringava i no vax invitandoli a non pagare il canone Rai – ha scritto l’Anpi-. Oggi prova a Ballando con le stelle con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi”.

Milly Carlucci ha fatto male i conti con Enrico Montesano

Fin da quando il nome di Montesano è stato ufficializzato nel cast di Ballando con le Stelle, si sono levate parecchie critiche sulla scelta operata dal popolare talent show. Per via dei trascorsi no vax dell’attore, tantissimi utenti Rai si sono chiesti se non ci fosse un’altra personalità a cui dare spazio.

Certo nessuno prevedeva che il cammino del comico si concludesse in un modo simile. Sicuramente non lo pensava Milly Carlucci che con ogni probabilità credeva di poter riuscire a gestire Montesano. E invece ecco il patatrac, con la Rai che ha deciso di cacciarlo via. Stavolta la sempre attenta conduttrice di Sulmona ha fatto male i conti. La ‘bomba Montesano’ le è scoppiata in mano, con la trasmissione che non è esce nel migliore dei modi. Amen!