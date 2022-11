Nemmeno il tempo di festeggiare gli ottimi ascolti tv della sesta puntata di Ballando con le Stelle che Milly Carlucci deve far fronte ad una nuova polemica sul suo show. Su Twitter Selvaggia Lucarelli ha condiviso alcune immagini dell’ultima clip di Enrico Montesano, quella che racconta la settimana di ogni concorrente prima dell’esibizione. In sala prove, accanto ad Alessandra Tripoli, il popolare attore ha indossato una maglietta piuttosto particolare…

Più precisamente una maglietta della Decima mas, formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Un tweet che ha subito generato la polemica: in molti hanno chiesto prontamente la squalifica di Enrico Montesano, tra l’altro uno dei concorrenti più bravi di Ballando con le Stelle 2022.

La sua partecipazione è stata fortemente criticata fin dall’inizio per le sue posizioni no vax. Malumori che hanno spinto Milly Carlucci e i suoi autori a non rinunciare a Montesano, ma ad averlo nel programma solo e soltanto per le sue qualità da artista.

Qualcuno ha chiesto a Selvaggia Lucarelli perché non abbia denunciato subito il caso in diretta ma la giornalista ha precisato di aver visto tutto solo in un secondo momento. Sulla questione si è espressa pure Fiorella Mannoia che ha così commentato:

“Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda”

L’impegno politico di Enrico Montesano

Qualcuno ha provato a difendere l’attore, ricordando l’impegno politico a sinistra di Enrico Montesano. Negli anni Settanta ha aderito al Partito Socialista Italiano mentre negli anni Novanta si è avvicinato al Partito Democratico della Sinistra.

Con quest’ultimo si è addirittura candidato alle elezioni del 1993 come consigliare del comune di Roma risultando il più votato. L’anno successivo è riuscito addirittura ad ottenere un posto al Parlamento europeo, dove si è dimesso tre anni dopo.

Successivamente c’è stato un avvicinamento al centro-destra: Montesano ha appoggiato in passato Gianni Alemanno come sindaco della Capitale. Negli ultimi anni Enrico non ha nascosto la propria simpatia per il Movimento 5 Stelle per poi prenderne le distanze anche a causa della pandemia.

Non è chiaro il motivo per cui la clip non sia stata visionata per bene prima di andare in onda: generalmente, quando i concorrenti di Ballando con le Stelle indossano capi con loghi particolari questi vengono sempre oscurati. Al riguardo nessun commento è arrivato da parte di Milly Carlucci.

Non è tardata ad arrivare invece la replica di Enrico Montesano: sui social network ha postato una foto con la tessera del PSI e ha scritto: