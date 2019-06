Monte e Salemi, i fan fanno il tifo per loro: “Francesco hai gli occhi tristi”

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati! La reazione dei fan e i commenti sulla tristezza negli occhi dell’ex tronista di UeD

La storia d’amore iniziata sotto i riflettori e le telecamere del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Francesco Monte non aveva convinto tutti. I due però si erano detti innamorati e felici solo qualche settimana fa ma si sono lasciati. Un lungo sfogo quello della italo-persiana che su Instagram ha spiegato che le cose tra lei e il bel Francesco sono finite e che lei ci sta davvero male. I suoi sentimenti erano davvero forti, mentre in molti credono che Monte l’abbia solo usata e che sia ancora molto preso dall’ex Cecilia Rodriguez. Noi di questo non ne abbiamo certezza ma possiamo dire che la modella e influencer è visibilmente provata e molto triste, lei ci aveva creduto ed ora sta cercando di ricominciare tornando in palestra e continuando gli impegni lavorativi, che ultimamente coinvolgevano proprio l’ex fidanzato. La fine della loro storia d’amore sembra definitiva, ma i fan dei Fralemi non mollano, e sotto i post Instagram del modello ed attore cercano di spingerlo a tornare da Giulia e chiederle scusa, magari con un bel mazzo di rose.

Monte e Salemi: i fan fanno il tifo per loro

I fan di Giulia Salemi e Francesco Monte fanno ancora il tifo per loro. Su Instagram, dopo i gossip sulla notte di passione con la modella Maria Josè e le minacce di morte per aver messo fine all’amore con l’influencer, Monte ha risposto alle accuse ma alcuni non smettono di commentare le sue foto, incitandolo a tornare dalla bella Salemi. “Francesco hai gli occhi tristi, torna da Giulia!“, queste le parole che più si leggono sui social, scritte dai fan che ancora credono in un risvolto positivo tra i due. Oltre i commenti negativi, c’è anche chi crede che la gente debba lasciare in pace Francesco, perché solo lui e Giulia sanno veramente cosa è successo e cosa sembra abbia spinto lui a prendere questa decisione sofferta.

Monte e Salemi al Pitti: lei provata, lui burbero

Sicuramente stare sempre al centro del gossip e sotto gli attacchi continui della gente non è piacevole. Gli ex fidanzati, Giulia e Francesco, sono stati al Pitti di Firenze ma non insieme. E mentre lei appariva davvero provata e triste ed ha anche dichiarato di non voler parlare di Monte, lui invece era molto duro e a tratti burbero. Ha solo smentito il gossip, nato dalla sua vacanza ad Ibiza con la modella Maria Josè, del quale ha detto: “Una caz…ta. Basta così“.