Monica Setta: “Io e Loredana Lecciso amiche come prima”

Loredana Lecciso e Monica Setta sono ancora amiche

Il rapporto tra Monica Setta e Loredana Lecciso non si è minimamente rotto per colpa di Romina Power. In un’intervista rilasciata all’ultimo numero di Vero la conduttrice di Unomattina in famiglia ha fatto chiarezza sugli ultimi pettegolezzi. Pettegolezzi partiti dopo che è stata la stessa Setta a parlare di una certa maretta con la Lecciso dopo un incontro con l’ex moglie di Albano Carrisi. Ma al di là di quell’episodio la giornalista e la soubrette leccese sono più unite che mai e continuano a sentirsi quotidianamente, come avvenuto negli ultimi anni dopo che hanno lavorato insieme in un programma radiofonico.

Monica Setta e Loredana Lecciso si sentono tutti i giorni

“Non è vero che io ho dichiarato che lei non mi parla più. Noi ci scriviamo, ci sentiamo tutti i giorni, ci mandiamo cuori sui social. Siamo amiche esattamente come prima”, ha spiegato Monica Setta. “Romina invece non la conoscevo: quando l’ho incontrata qualche tempo fa a Roma le ho scritto su Instagram: “Sei una visione”. È vero, lo ribadisco: Romina Power è una donna magnifica. Ma lo sa anche Loredana Lecciso e credo che condivida questo mio pensiero”, ha aggiunto la presentatrice Rai.

Loredana Lecciso e Romina Power non sono amiche

Se l’amicizia tra Loredana Lecciso e Monica Setta è salva, diversa è la situazione tra la bionda showgirl e Romina Power. Nonostante la famiglia allargata creata con Albano le due non sono riuscite negli anni ad instaurare alcun tipo di legame affettivo.