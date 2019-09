Monica Setta ha litigato con Loredana Lecciso per colpa di Romina Power

Perché Monica Setta e Loredana Lecciso hanno litigato: c’entra Romina Power

Confessione inedita di Monica Setta a Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivo la giornalista, attualmente impegnata con Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia, ha ammesso di non avere più rapporti da qualche tempo con Loredana Lecciso. Le due si sono conosciute grazie al programma di Radionorba Le donne lo sanno e fin da subito hanno instaurato un forte legame. Una grande amicizia che ha coinvolto pure la figlia di Monica, Gaia, e le eredi di Loredana, Brigitta e Jasmine. Di recente, però, è accaduto qualcosa che ha influito negativamente sulla relazione tra la conduttrice Rai e l’ex compagna di Albano Carrisi.

L’incontro tra Romina Power e Monica Setta indispettisce Loredana

Come raccontato dalla diretta interessata a Vieni da me, Monica Setta non aveva mai conosciuto Romina Power fino a qualche tempo fa. “Sono sempre stata una Lecciso addicted. Fino a quando non ho incontrato per caso Romina in un albergo e ne sono rimasta molto colpita. Sono rimasta incantata da lei, dai suoi modi, da come trattava il personale dell’hotel. Così le ho lasciato un commento su Instagram: “Sei stata una visione”, ha confidato Monica a Caterina Balivo. “Loredana ha sicuramente visto quel commento ma non mi ha mai detto niente. Da quel momento qualcosa è cambiato e io, che sono un po’ vigliacca, non l’ho chiamata. Poi ho anche cancellato il commento ma qualcuno aveva già fatto lo screenshot”, ha aggiunto la Setta.

Monica Setta chiede scusa a Loredana Lecciso a Vieni da me

“Di recente ho invitato Loredana al mio compleanno ma non è venuta. Ti chiedo scusa Loredana”, ha aggiunto Monica Setta a Vieni da me. Nonostante questa guerra fredda, la Lecciso continua ad avere un ottimo rapporto con Gaia, la figlia adolescente di Monica. “Si sentono spesso. Ma anche io con Brigitta e Jasmine, di meno con Bido”, ha precisato la Setta.