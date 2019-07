Loredana Lecciso: ecco in che rapporti è con Albano e Romina

Loredana Lecciso, in che rapporti è con Albano e Romina? A svelarlo è direttamente lei

Uno dei personaggi italiani più discussi in assoluto è sicuramente Loredana Lecciso. La showgirl, specialmente durante gli ultimi anni, è finita al centro di tante polemiche a causa della sua turbolenta vita sentimentale. Da anni, infatti, Loredana era legata ad Albano ma la loro relazione sembra essere andata in frantumi. In tanti attribuiscono la colpa della rottura tra i due a Romina Power. La cantante americana ha fatto ritorno in Italia ormai da un bel po’ di tempo e il gossip la voleva nuovamente accanto ad Albano. Le cose, però, non sono proprio così. È pur vero che Albano e Romina sono tornati a cantare e a portare insieme la loro musica per il mondo, ma tra i due non sembra esserci nessun ritorno di fiamma. Come il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato, tra i due celebri artisti c’è un rapporto fatto solamente di rispetto affetto e amicizia. E, anche con Loredana pare sia lo stesso.

“Tra me e Albano c’è una forte simbiosi mentale”: le parole di Loredana

Durante un’intervista rilasciata per FQMagazine, Loredana Lecciso ha affrontato l’argomento amore e si è soffermata a parlare del rapporto che oggi ha con Albano. La soubrette ha definito il legame che ha con il suo (ex) marito “una bella realtà” ma non si è sbilanciata più di tanto. In poche parole, Loredana non ha fatto intendere se è tornata a far coppia con Albano oppure no. Infatti, alla domanda “è tornata con Albano?” la presentatrice televisiva ha risposto così: “Una domanda semplice da fare, difficile rispondere. In quasi vent’anni non sono mancati momenti di attrito e tensioni, la nostra unione non è stata semplice anche perché avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare. Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera.”

“Ci sono cose che dispiacciono“, Loredana e il rapporto con Romina

Altro argomento spinoso che la Lecciso ha affrontato durante l’intervista per FQMagazine è il rapporto che ha con Romina Power, la prima moglie di Albano. Purtroppo tra le due non sembra scorrere buon sangue, Loredana però si è detta pronta a fare pace con lei anche se sono accadute delle cose che un po’ l’hanno delusa. Il giornalista, infatti, le ha ricordato l’episodio in cui si dice che Romina sia fuggita da un hotel romano dopo aver saputo della sua presenza e la showgirl si è limitata a rispondere che ci sono cose che dispiacciono ma che lei preferisce non commentare.

Loredana e il futuro: “Sognare di meno e vivere molto di più“

L’intervista si è poi conclusa ricordando con la showgirl alcuni dei momenti più importanti della sua vita. Loredana ha confessato che se solo potesse tornerebbe a quando era piccola, alla spensieratezza e alla bellezza che quegli anni comportavano. La Lecciso però non dimentica mai di guardare al futuro e sembra essersi posta un obiettivo molto importante: “Quello che ci sarà non lo so, mi affido a Dio. Cercherò di stare bene mettendo sempre i miei figli al primo posto.“