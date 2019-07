Albano: “Non amo più né Romina né Loredana”

Albano e Romina sono tornati insieme? Ultime dichiarazioni del cantante a DIPI Ù

Diciamoci la verità, la vita sentimentale di Albano ha fatto, e continua, a far parlare di sè. Il cantante di Cellino San Marco sembra essere diviso da due donne, e che donne! Una è la nota showgirl Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto 2 figli, l’altra è invece la grande cantante Romina Power, dalla quale ha avuto ben 4 figli. Due lunghe storie, due grandi amori ma, tante, tante chiacchiere. Il caos è iniziato quando la Power è tornata a vivere in Italia. Da quel momento in poi tutti hanno iniziato ad insinuare che la cantante si fosse avvicinata piano piano al suo ex marito. Poi, è arrivata la crisi con la Lecciso che sembrava voler confermare un ritorno di fiamma tra i due storici ex coniugi. Anche se, la verità, che non si è mai saputa del tutto, pareva essere un’altra. Forse, tra Loredana ed Albano era semplicemente terminato il grande sentimento che li legava.

Albano: “Con Loredana e Romina? Rispetto, affetto e amicizia“

Sulle pagine di DIPIÙ, ultimamente, il cantante pugliese è tornato ad esprimersi sulla sua vita amorosa. Albano si ritiene un uomo single. Con Loredana e Romina, infatti, non c’è più nessun tipo di amore. Lui definisce il rapporto che ha con entrambe utilizzando solamente tre parole: rispetto, affetto e amicizia. E, niente di più. La showgirl italiana e la cantante americana dovrebbero quindi rassegnarsi e, anzi, cercare di trovare un punto in comune per poter andare avanti serenamente. Il desiderio del cantautore è che tutte le persone intorno a sé stiano bene e che ci sia la pace, cosa che non è sempre facile da ottenere. È noto infatti che tra Loredana e Romina non corra buon sangue, di recente pare che le due donne si siano incrociate nello stesso hotel e si siano addirittura ignorate.

E se Albano si innamorasse ancora?

All’ormai veneranda età di settantasei anni, Albano non sembra più essere legato alla parola amore. Il cantante infatti ha chiarito di non essere un tipo da “storielle” e di non innamorarsi con molta facilità. In futuro, chissà, qualche novità per la sua vita sentimentale potrebbe arrivare ma per ora va bene così.