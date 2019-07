Albano e Romina, parla Loredana Lecciso: “Mai ostacolato quel progetto”

Albano e Romina news: le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è tornata a parlare di Albano e Romina. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, che le ha dedicato la copertina insieme alla figlia Jasmine, l’ex giornalista di Lecce ha fatto il punto della situazione. Una volta per tutte Loredana ha chiarito che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con il cantante di Cellino San Marco. Dopo diciotto anni insieme i due hanno deciso di prendere strade diverse, seppur legati a vita dalla presenza dei figli. Non solo: la Lecciso ha confermato pure di non avere un buon rapporto con Romina Power, anche se ha sottolineato di non aver mai fatto nulla nei confronti dell’artista americana. Anzi, più di una volta ha provato a tenderle la mano senza avere successo.

Loredana Lecciso a Chi: le parole su Albano e Romina Power

“Albano è un uomo di pace, non ha mai fatto mistero di volere una grande famiglia allargata e lui sa meglio di me che io non ho mai ostacolato quel progetto, tanto più che dopo è stato male”, ha chiarito Loredana Lecciso nella sua intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Loredana è dunque pronta a superare le incomprensioni con Romina Power per il bene di Carrisi? A quanto pare sì, come ribadito dalla diretta interessata: “Certamente io vivo i miei affetti e cerco di vivere più tempo possibile con chi mi vuole bene. È chiaro che mi piacerebbe essere in pace pure con le persone con le quali non c’è questo rapporto, non ho alcun tipo di preclusione. E quando Albano esprime il desiderio di un’unica famiglia, mi fa tenerezza perché è la richiesta di una persona bisognosa di affetto”.

Il gesto di Loredana Lecciso nei confronti di Romina Power

“Quando Albano mi ha chiesto di invitarla a pranzo, la vigilia di Pasqua di due anni fa, l’ho fatto. Era la domenica delle Palme, quella del ramoscello d’ulivo”, ha ricordato la Lecciso. Riusciranno mai a fare pace?