Monica Setta lascia Unomattina in famiglia? Lo spiffero

Aria di cambiamenti in Rai: Monica Setta potrebbe non essere confermata per la prossima stagione di Unomattina in famiglia

Nelle ultime settimane i dirigenti Rai sono al lavoro per programmare il palinsesto della nuova stagione televisiva. Tante le novità circa i nuovi programmi ma anche per quanto riguarda i conduttori: c’è chi lascia e chi torna. Nelle ultime ore ci ha pensato Dagospia a fornire alcuni dettagli in merito, spifferando molteplici cambiamenti della prossima agenda televisiva della Rai. Il primo rumors riguarda la conduzione di Unomattina: stando a quanto riporta il portale, Valentina Bisti e Roberto Poletti non saranno confermati per la prossima stagione. I due sono stati scelti prima per la conduzione di Unomattina Estate 2019 e in seguito hanno condotto anche la versione invernale del programma. La prima pare faccia ritorno al Tg1, mentre l’altro potrebbe trovare una nuova collocazione, magari presso Rai 2. Un’altro cambiamento è previsto invece per Unomattina in famiglia, lo spazio del mattino riservato al weekend: Dagospia ipotizza l’abbandono di Monica Setta. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Unomattina in famiglia: gli ultimi rumors sulla prossima edizione

Monica Setta, in coppia con Tiberio Timperi ha fatto registrare ascolti importanti a Unomattina in famiglia. Eppure, se per Timperi sembra sia confermata la sua presenza per la prossima edizione del programma, non si può dire lo stesso della Setta. “Non sarebbe certa del bis Monica Setta, il volto di Unomattina in famiglia, dove Timperi risulta già confermato. Era stata associata alla Lega che avrebbe voluto la sua presenza anche in una striscia economica quotidiana”, questo quanto si legge sul noto portale. Bisognerà attendere la conferma dei diretti interessati. Nel frattempo, anche uno storico programma sarà cancellato dal prossimo autunno.

La Prova del Cuoco cancellata: la Clerici prende il posto della Isoardi

La Rai ha eliminato dai suoi palinsesti lo storico programma de La Prova del Cuoco, condotto attualmente da Elisa Isoardi. Per quest’ultima pare non ci siano novità in vista se non la futura partecipazione come concorrente nella prossima edizione di Ballando Con le Stelle. Al suo posto vedremo tornare Antonella Clerici con un programma tutto nuovo.