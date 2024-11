Monia La Ferrera e Josh Rossetti di nuovo al capolinea: le ragioni

Per la serie ”Mamma Mia! Here we go again”, Monia La Ferrera e Josh Carter Rossetti hanno annunciato l’ennesima rottura. Sarà definitiva stavolta o ricomincia il tira e molla? Vediamo come procedono le vicissitudini dei Sergetti e la loro famiglia.

Allora, dove eravamo rimasti? Sergio Maria D’Ottavi e Greta Rossetti hanno da pochissimo confermato il loro ennesimo ritorno di fiamma. Anche loro ne hanno avuti di tira e molla, quando lui era andato a Dubai si era parlato di tradimenti (anche se qualcuno ipotizzava che si trattasse di finti gossip fatti solo per hype). Le voci che fossero finti gossip avevano ricevuto supporto dalle continue paparazzate di Sergio e Greta insieme nonostante sui social dicessero di essersi lasciati. Poi si era messa in mezzo la vulcanica mamma Marcella a far alimentare le speranze nei loro fan. Sempre insieme a Sergio, mamma Marcella Bonifacio aveva insospettito molti, poi alla festa di compleanno di Greta, la coppia è di nuovo uscita allo scoperto. E per una coppia che si riavvicina ce ne è un’altra che scoppia. Monia, ormai legatissima a tutta la famiglia Rossetti ha annunciato sui social la fine della sua storia con Josh, iniziata a gennaio e segnata da un paio di intermezzi che hanno fatto discutere.

Finita tra Monia e Josh: le ragioni (e tutte le volte che ci hanno fatto storcere il naso)

Già nelle scorse settimane erano sparite le varie foto di coppia tra Monia e Josh, ma la loro relazione è sempre stata costellata da alti e bassi, che spesso e volentieri hanno fatto storcere il naso. Basti ricordare quando a fine Grande Fratello, il fratello di Greta si rese protagonista di una scena orrenda e violenta contro Massimiliano Varrese (ex di Monia). O le minacce fatte al giornalista Gabriele Parpiglia. Anche loro per un periodo finsero di essersi lasciati, quando i fan chiesero a Monia di allontanarsi da una relazione che sembrava poco sana visti questi episodi. Questa sarà la rottura definitiva? Pare difficile crederlo visto che Monia considera Greta e co. la sua famiglia e visto che sono sempre insieme.

Stavolta parrebbe che la causa della fine dell’amore tra Josh e Monia sia qualcosa di estremamente importante: le figlie di lei. Dal suo comunicato, Monia fa intendere che non sia facile trovare qualcuno che accetti la sua vita di madre fatta di responsabilità e priorità. Priorità che devono, giustamente, essere le sue figlie. Da quello che si legge parrebbe finita definitivamente, ma diamo tempo al tempo perché ormai siamo abituati ai colpi di scena di questa famiglia!