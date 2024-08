GF Greta e Sergio, rottura confermata: perché non è finita qui

Ci risiamo: è di nuovo finita tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Ricordiamo che, lo scorso giugno, Sergio aveva annunciato la prima rottura con Greta, accusandola di presunti tradimenti. Da lì, sono seguiti una serie di botta e risposta social tra i due, alla fine dei quali l’imprenditore si era poi scusato facendo marcia indietro sulle pesanti accuse rivolte all’allora fidanzata. Ad ogni modo, nel giro di pochi giorni, i due sono stati beccati di nuovo insieme, portando molti a pensare che avessero semplicemente montato una recita per attirare l’attenzione. Ad ogni modo, la coppia nata al Grande Fratello sembrava aver superato alla grande alla crisi, mostrandosi sempre più complici e uniti.

Tuttavia, negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato drasticamente. Tutto è iniziato quando Sergio è volato a Bali senza la fidanzata. Con alcune frecciatine social, la Rossetti ha fatto capire subito di non essere molto contenta di questa scelta. D’altro canto, i fan dei “Sergetti” hanno iniziato a criticarla, chiedendosi come mai fosse rimasta a casa invece di seguire il ragazzo. La situazione è degenerata quando si è diffuso un video di Sergio a Bali mentre balla con i suoi amici, dove appare anche una ragazza con indosso i suoi occhiali da sole. Il gesto pare aver fatto infuriare Greta, che ha immediatamente tolto il segui su Instagram a D’Ottavi.

Non solo, quella stessa sera, la mamma di Greta, Marcella Bonifacio, ha avviato una diretta su Instagram, dove è stato possibile sentire distintamente in sottofondo l’ex tentatrice litigare animatamente al telefono con Sergio. Le urla della Rossetti hanno fatto il giro del web, dando vita a diverse speculazioni e teorie. Infine, ieri notte, l’ex gieffina ha deciso di fare chiarezza, comunicando la fine definitiva della sua storia con D’Ottavi. Ecco le sue parole:

Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente. Ho imparato con il tempo però che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Io non vi nego che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all’ultimo, forse fino ad ora, ho sperato non fosse così. Ma a volte non puoi fare altro, devi solo accettare. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati. Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto, forse non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell’ultimo periodo ma per scelta di entrambi perché stavamo costruendo tanto, (per questo ancora non ci credo) ma vi assicuro che c’è stato quel legame forte che avete visto.

Dalle parole di Greta, pare che il sentimento sia ancora molto vivo, motivo per il quale è molto probabile che questa storia non sia realmente finita qui. D’altro canto, per ora Sergio è rimasto in silenzio, non esprimendosi in alcun modo sulla questione. C’è da dire, però, che in tanti dubitano della veridicità di questa separazione, accusandoli ancora una volta di essere alla ricerca di hype. A questo punto, non resta che attendere il rientro dell’imprenditore da Bali per capire come si evolverà la situazione.