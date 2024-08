GF Greta e Sergio, crac annunciato: lui in discoteca, lei leva il segui

Pare che sia giunta al capolinea la storia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, entrambi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nelle scorse ore il gossip su di loro si è fatto rovente dopo che ha iniziato a circolare sui social un video in cui si vede lui in vacanza a Bali con i suoi amici. Un particolare ha destato particolare attenzione: nel filmato si vede l’uomo ballare in un locale e una misteriosa ragazza indossare i suoi occhiali da sole. Un gesto che vuol dire molto o niente. Per la Rossetti sembra che voglia dire molto visto che, da quando le immagini hanno iniziato a propagarsi in rete, la giovane ha levato il “segui” su Instagram al fidanzato o forse già ex.

Finita qui? No. Perché poco prima di togliere il “segui”, Greta, nel rispondere a una utente che le ha domandato quando si può capire che una love story è giunta al capolinea, ha risposto in modo alquanto sibillino: “Quando non ci sono più passioni in comune, quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te”. Sergio non è stato nominato esplicitamente, ma se uno più uno fa due, le sue parole quasi certamente sono collegate alla situazione personale che sta attraversando.

D’altra parte la love story, sbocciata nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, non ha mai dato la sensazione di essere una relazione stabile e ‘blindata’. Basti pensare che poco tempo fa l’imprenditore aveva reso noto a livello pubblico di aver troncato con la Rossetti. Poi, però, c’era stato un ritorno di fiamma, con Greta che aveva spiegato che non aveva intenzione di far sapere ogni dettaglio della sua relazione. Si arriva ai giorni nostri: la vacanza a Bali di lui con gli amici, il filmato della ragazza misteriosa che porta i suoi occhiali e il “segui” levato dalla Rossetti. Insomma, resta ben poco da dire e da spiegare.

Ha probabilmente riassunto bene la situazione l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto anche su Instagram con lo pseudonimo Investigatore social. L’esperto di cronaca rosa si è rivolto direttamente alla Rossetti pronunciandosi con termini netti e invitandola a voltare definitivamente pagina: “Sergio si diverte a Bali come già vi avevo annunciato. D’altronde ho sempre avvisato te e la tua famiglia. Mi dispiace, ti auguro di trovare un vero uomo, possibilmente al di fuori della tv”.