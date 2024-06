GF, Greta e Sergio mano nella mano: bufera, “era tutta una recita”

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono tornati ufficialmente insieme. Ieri, 26 giugno, Deianira Marzano e Gabriele Parpiglia sono tornati a parlare dei due ex gieffini durante una puntata della trasmissione radiofonica “Gente di Marte” su Radio Marte. L’esperta di gossip ha infatti svelato che tra di loro sarebbe tornato il sereno, mostrando un loro video mentre passeggiano mano nella mano a Jesolo. Da una parte, questa rivelazione ha fatto felici i fan dei ‘Sergetti‘, ma, dall’altra, ha provocato molte critiche alla coppia.

Greta e Sergio insieme in segreto: cosa non torna

Ricordiamo che, poche settimane fa, Sergio e Greta hanno annunciato pubblicamente la loro separazione con tanto di storie botta e risposta e teatrini social. Il primo a comunicare la rottura è stato l’imprenditore, che ha anche accusato l’influencer di averlo tradito. Da lì, sono iniziate a girare varie teorie su chi potesse essere il “terzo in discordia“, tirando in ballo il suo ex flirt Eugenio Colombo e un altro suo storico ex fidanzato. Ad ogni modo, poche ore dopo l’annuncio, Sergio ha cancellato la storia, spiegando di essersi espresso male e specificando che non ci sarebbe stato nessun tradimento fisico.

A questo punto, è intervenuta anche Greta, accusando l’ex ragazzo di aver agito impulsivamente preso dalla rabbia. A seguito di ciò, i “Sergetti” sono stati poi visti insieme ad un ristorante, facendo pensare subito ad un ritorno di fiamma. Da allora, i due non sono più stati visti insieme, vivendo vite apparentemente separate. In questo periodo, i loro fan pensavano che si fossero presi una pausa per capire come rimettere in piedi la loro relazione. Ma, alla fine, è venuta fuori la prova che non si sono mai lasciati.

In realtà, c’è chi crede che l’intera separazione sia stata una recita per cercare di attirare l’attenzione dopo la fine della popolarità avuta con il Grande Fratello. In tanti credono a questa teoria anche perché pare che Greta sia in contatto con la stessa Deianira Marzano, ipotizzando che potrebbe essere stata proprio lei ad inviarle il video incriminato. Ad ogni modo, al momento, i ‘Sergetti‘ non hanno ancora commentato la situazione, preferendo mantenere privata la loro relazione per ora.