Moglie Stefano D’Orazio, morto anche suo padre: le parole di Facchinetti

Non c’è pace per la moglie e la famiglia di Stefano D’Orazio. Tiziana Giardoni, qualche ora fa, ha perso anche il padre Mauro. La notizia è stata data su Facebook. La donna ha pubblicato un post con una foto di entrambi i suoi “amori grandi”, come lei li ha definiti, e ha aggiunto una didascalia con scritto:

“E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori .. ciao papino mio … ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!”

Un immenso dolore quello di Tiziana Giardoni che solo qualche settimana fa aveva visto andarsene il marito, Stefano D’Orazio. Il musicista, dopo aver contratto il Coronavirus, era stato ricoverato ma le sue condizioni si erano fatte critiche: aveva infatti le difese immunitarie basse. Così il 6 novembre scorso si è spento all’età di settantadue anni.

Proprio qualche settimana fa la Giardoni aveva rilasciato alcune dichiarazioni toccanti in cui raccontava tutta la sofferenza per la perdita del marito, ammettendo di aver perso una parte di sé. Attualmente non sono chiari i motivi per cui il padre di Tiziana si sia spento. La donna ha voluto dedicare al padre e al marito la stessa foto anche su Instagram, sottolineando come la vita sia stata ingiusta con loro.

Tanti sono stati i commenti da parte del web sotto i post della donna che hanno cercato di incoraggiarla a trovare la forza per superare entrambe le perdite. Tra questi anche il cordoglio di Roby Facchinetti, amico e collega di Stefano D’Orazio, che ha espresso tutto il suo dolore e la sua vicinanza di fronte alla disgrazia che ha nuovamente colpito la Giardoni.

Stefano d’Orazio, la Rai lo ricorda con una serata in suo onore

Nel frattempo il ricordo di un artista come Stefano D’Orazio è più vivo che mai e la Rai ha deciso di omaggiarlo con una puntata speciale, interamente dedicata a lui. Sabato 5 dicembre in prima serata su Rai 1 andrà in onda uno speciale sul batterista dei Pooh. Da quanto riporta Fanpage, la trasmissione porterà il titolo di “Ciao Stefano, amico per sempre”. Verrà prima mostrato il concerto che Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli tennero nel 2016 allo stadio San Siro e poi alcune interviste, inedite e non, in cui amici e colleghi racconteranno della avventure vissute con Stefano. Tra un brano e l’altro, non mancheranno filmati dove lo stesso D’Orazio in passato aveva parlato di sé e della sua vita.