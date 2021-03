Moglie Amadeus, Giovanna: “La suocera? Mi controlla. Non vuole che…”

Giovanna Civitillo è tornata in tv. La moglie di Amadeus è stata scelta dagli sponsor per condurre Prima Festival, lo spazio che anticipa ogni sera Sanremo 2021. Accanto all’ex ballerina Valeria Graci e Giovanni Vernia. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna la Civitillo ha confidato di avere il pieno supporto della sua famiglia. Il figlio José, mamma Gelsomina, papà Paolo e il fratello Giuseppe. Ma soprattutto Antonella, la madre di Amadeus…

Giovanna Civitillo ha un legame molto forte con i genitori di Amadeus e alla rivista edita da Cairo si è lasciata andare ad una confessione inedita:

“Mia suocera mi chiama sempre dopo avermi visto in tv. Non vuole che metta i pantaloni, solo vestiti. È la mia prima fan. Mi controlla. Mi vuole molto femminile. Pensare che nella vita di ogni giorno sono sempre in jeans e scarpe da ginnastica”

Ma nessun screzio perché Giovanna Civitillo ha instaurato con la madre di Amadeus un vero e proprio rapporto d’amicizia. Una grande fortuna visto il rapporto tra suocera e nuora non è sempre dei migliori. Ma Giovanna l’ha voluto rimarcare:

“Dice sempre che sono la figlia che non ho mai avuto”

Oltre alla suocera Giovanna Civitillo ha instaurato un rapporto speciale anche con Alice, la figlia che Amadeus ha avuto dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. L’ex ballerina de L’Eredità ha svelato che è in ottimi rapporti con la primogenita del marito, che oggi non vive più in Italia.

Alice si è trasferita in Spagna dopo la laurea in Fashion Business e purtroppo non riesce a vedere il padre e il fratellino minore come vorrebbe. Giovanna ha ammesso che è stata proprio Alice a spingere Amadeus a provarci con lei ai tempi del game show di Rai Uno. Amadeus e la Civitillo si sono infatti conosciuti grazie a L’Eredità.

L’amore è sbocciato tra i due piano piano, tra incroci di sguardi che non sono sfuggiti neanche ai telespettatori. A fare il primo passo è stato Amadeus: ha mandato tramite un collaboratore un bigliettino a Giovanna in cui la invitava a prendere un caffè.

Alice ha avuto un ruolo importante nel secondo matrimonio del padre con Giovanna Civitillo: nonostante la giovane età è stata la testimone di nozze di Amadeus. In quell’occasione la showgirl ha scelto come testimone il fratello Giuseppe, al quale è molto legata.

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati la prima volta nel 2009 e nel 2019 sono riusciti a convolare a nozze per la seconda volta in Chiesa. Il conduttore ha ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del suo primo matrimonio. Un grande traguardo per la coppia che, molto credente, sognava un riconoscimento del loro amore davanti a Dio.