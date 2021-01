Quella di Amadeus è una famiglia allargata come tante nel mondo dello spettacolo. Il direttore artistico del Festival di Sanremo è convolato a nozze ben due volte. Dal 1993 al 2007 è stato sposato con Marisa Di Martino, una donna estranea allo showbiz italiano dalla quale ha avuto nel 1997 la primogenita Alice. Dal 2009 Ama è legato a Giovanna Civitillo, che l’ha reso padre per la seconda volta nel 2009 di José (chiamato così in onore dell’allenatore Mourinho).

In un’intervista concessa al settimanale Confidenze l’ex ballerina de L’Eredità ha svelato che è in ottimi rapporti con la primogenita del marito, che oggi non vive più in Italia. Alice si è trasferita in Spagna dopo la laurea in Fashion Business e purtroppo non riesce a vedere il padre e il fratellino minore come vorrebbe. Giovanna ha ammesso che è stata proprio Alice a spingere Amadeus a provarci con lei ai tempi del game show di Rai Uno:

“Alice aveva solo cinque anni quando ha detto a suo padre che avrebbe dovuto fidanzarsi con me. Ci siamo amate subito, è lei che mi ha fatto scoprire il mio senso materno”

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti grazie a L’Eredità: lui era il conduttore mentre lei la prima ballerina. L’amore è sbocciato tra i due piano piano, tra incroci di sguardi che non sono sfuggiti neanche ai telespettatori. A fare il primo passo è stato Amadeus: ha mandato tramite un collaboratore un bigliettino a Giovanna in cui la invitava a prendere un caffè.

Alice ha avuto un ruolo importante nel secondo matrimonio del padre con Giovanna Civitillo: nonostante la giovane età è stata la testimone di nozze di Amadeus. In quell’occasione la showgirl ha scelto come testimone il fratello Giuseppe, al quale è molto legata.

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati la prima volta nel 2009 e nel 2019 sono riusciti a convolare a nozze per la seconda volta in Chiesa. Il conduttore ha infatti ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del suo primo matrimonio. Un grande traguardo per la coppia che, molto credente, sognava un riconoscimento del loro amore davanti a Dio.

Con l’emergenza Coronavirus è diventato più difficile per Amadeus vedere la figlia Alice. Giovanna Civitillo ha però raccontato che spesso cenano insieme virtualmente, in videochiamata, come tanti italiani alle prese con famigliari dall’altra parte del mondo. La Civitillo ha poi chiarito:

“Non mi piace definirci una famiglia allargata, siamo semplicemente una bella famiglia, di cui Alice è parte integrante”

Giovanna ha inoltre puntualizzato che è stata lei a scegliere di lasciare la televisione per dedicarsi alla famiglia. Una scelta di cui non si è mai pentita.