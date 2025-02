Modà, Kekko contro Sanremo: “Umiliati, siamo nemici di qualcuno”

Finito ufficialmente il Festival di Sanremo, i cantanti stanno tirando le somme su come è andata la kermesse. Alcuni sono soddisfatti, altri un po’ meno e hanno deciso di togliersi qualche sassolino da una scarpa. Gli ultimi a dire la loro sui social sono i Modà, che lanciano una vera e propria stoccata al festival della canzone italiana.

Raramente i cantanti si espongono in maniera così diretta dopo Sanremo, l’ultima volta che era partita una polemica dai partecipanti in gara era il 2019, quando Ultimo si scagliò contro la sala stampa. Ieri da Mara Venier a Domenica In, abbiamo visto le donne fare fronte comune per difendersi dalle parole dei giornalisti, Elodie e Gaia in pole position. A scoccare l’arco e tutte le frecce ora sono i Modà: la band capitanata da Kekko Silvestre rivela di essersi sentita umiliata e trattata come fosse nemica di qualcuno.

La rabbia di Kekko Silvestre: “Umiliati davanti al pubblico”

Un Festival di Sanremo complesso per i Modà. La band amatissima dal pubblico non ha riscontrato successo però nella classifica finale, posizionandosi solo 22° con il brano ”Non Ti Dimentico”. Kekko e i suoi hanno l’amaro in bocca, viste anche le difficoltà con cui hanno affrontato ogni esibizione, dopo l’incidente di Kekko alle prove. Ogni sera sono scesi dalle scale dell’Ariston nonostante il frontman avesse forti dolori alle costole e hanno comunque portato a termine le loro performance in modo impeccabile. Qualcosa però deve essere andato storto dietro le quinte. Su Instagram, Kekko si toglie qualche sassolino e parla di umiliazione. Si sono sentiti umiliati davanti al pubblico, come se fossero nemici di qualcuno che non sanno bene chi sia. Da questa gara ne escono amareggiati e sconfitti.

Ma con chi ce l’hanno di preciso Silvestre e i suoi compagni? A quanto pare anche loro sono all’oscuro di chi possa aver sabotato il loro festival. Forse non soddisfatti dell’andamento finale della classifica hanno sentito di essere stati penalizzati in qualche modo durante le serate. Ieri pomeriggio non erano presenti neanche allo speciale di Domenica In da Mara Venier, come altri cantanti in gara. Eppure risultavano da scaletta. Cosa sarà successo nel frattempo? Su Instagram, Kekko ha postato anche le classifiche di radio e sala stampa che li vede all’ultimo posto. Una sconfitta bruciante e dura da digerire, senza la possibilità di replica dalla Venier nonostante la loro presenza fosse annunciata. I Modà tuttavia non si danno per vinti, forti dell’affetto del loro pubblico che da anni li segue e riempie i palazzetti e gli stadi ai loro concerti. Ecco il post in cui Kekko si è voluto sfogare contro il Festival di Sanremo.