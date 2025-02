Mara Venier sbrocca, Gaia in lacrime: nervi tesi a Domenica In

Mara Venier sbrocca a Domenica In, Gaia si mette a piangere e riceve la standing ovation del pubblico. Gli animi si sono accesi intono alle 18.45, dopo quasi cinque ore di diretta della puntata speciale dedicata a Sanremo. A far infuriale la conduttrice è stato il giornalista Davide Maggio che ha posto una domanda velenosa alla giovane cantante. Domanda che non è affatto piaciuta alla padrona di casa che ha preso le difese della cantante, strigliando Maggio per poi innescare l’entusiasmo delle persone presenti all’Ariston. Alla fine si sono alzati tutti in piedi per applaudire la giovane.

“Secondo te il televoto è espressione del pubblico o no?”, ha chiesto il giornalista a Gaia. All’apparenza una domanda come tante e per nulla cattivella. In realtà lo è stata eccome. Lo si è capito dopo pochi secondi. “Sì, anche il televoto è espressione del pubblico, però non è tutto il pubblico che televota. C’è un pubblico che va ai concerti, che va ai rave e non per forza decide di televotare a Sanremo. Detto questo il televoto è un indicatore di quello che piace e non bisogna non guardare anche alle classifiche e ai numeri”. Acuta e lucida spiegazione, tra l’altro approfondita e più che veritiera.

Finita qui? No, perché si è capito che Maggio, con la prima domanda, aveva il fine di mettere in difficoltà l’artista. E infatti, dopo aver ascoltato la sua risposta, ha snocciolato un’informazione ‘maligna’: “Lo chiedevo perché poco fa sono stati comunicati i dati e tu sei ultima con lo 0,3276% , dopo Marcella Bella”. “Ci può stare, io comunque sono felice”, ha chiosato con disarmante educazione Gaia. Alla Venier, però, la dichiarazione del giornalista è andata di traverso. Così ha cominciato a incalzarlo.

“A lei non cambia niente, potevi non darla questa notizia”, ha tuonato la conduttrice. “Ma io faccio l’osservatore”, la replica del giornalista. Nel frattempo Gaia ha raggiunto quest’ultimo, abbracciandolo e scandendo “baci e abbracci, ci vuole amore”. ‘Zia Mara’, però, non ha voluto chiudere la questione ed ha iniziato un lungo e crescente sfogo: “Sì, ma sono stanchi dopo una settimana, lei è stata meravigliosa, il pubblico è impazzito. Spieghi a me cosa è cambiato a te dire questa cosa? Non ho capito manco in quale sondaggio è ultima?” Quindi, alzando sempre di più la voce, ha continuato: “Non porta niente quel che hai detto, non cambia niente, siamo contenti e allegri”.

Nel mentre che la conduttrice ‘infilzava’ il giornalista, il pubblico dell’Ariston ha cominciato ad applaudire. La Venier ha così accompagnato Gaia più avanti sul palco. I presenti si sono alzati in piedi ed è stata standing ovation. “Il pubblico giudica Gaia!”, ha urlato la presentatrice, mentre la cantante, visibilmente commossa, si è messa a piangere. A un certo punto pareva pure che Maggio avesse abbandonato lo studio. Invece si è semplicemente alzato un attimo per poi far ritorno alla sua postazione.