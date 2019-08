Miss Italia, la sorella di Daniela Ferolla si sfoga: “Non sono raccomandata”

Miss Italia 2019. Miriam Ferolla, sorella di Daniela, risponde alle critiche: “Non sono raccomandata”

Non è passata inosservata la partecipazione alle selezioni di Miss Italia 2019 di Miriam Ferolla, sorella di Daniela Ferolla, vincitrice del concorso di bellezza nel 2001. Miriam ha deciso di seguire le orme della sorella maggiore e lo scorso 4 agosto ha vinto la fascia “Miss Cinema Campania”. Grazie a questo titolo è arrivata alla prefinali nazionali, non riuscendo però a guadagnare un posto nella finalissima. Dopo l’eliminazione, la ragazza ha scritto un post su Instagram per parlare di questa sua avventura, ma soprattutto per rispondere alle “male lingue” che, a quanto pare, l’avrebbero definita come una raccomandata. L’aspirante reginetta non ci sta e si difende con eleganza ed educazione. Miriam Ferolla afferma che essere sorelle di un ex vincitrice non significa necessariamente venir favorite in qualche modo, anche perché non è arrivata nemmeno tra le 80 finaliste. Comunque quella di Miss Italia è stata per lei una bellissima esperienza.

Miriam Ferolla, parla dopo l’esclusione da Miss Italia: la risposte alle critiche

“Bella, bellissima esperienza, inaspettatamente faticosa! Ho conosciuto ragazze bellissime, intraprendenti, intelligenti ma purtroppo non sono mancate le male lingue. Sono soddisfatta di come sia andata, al di là del risultato; io ho dato il massimo, la giuria mi ha apprezzata e posso dire di essere arrivata ad un passo dalla finale con le mie forze”, scrive Miriam Ferolla su Instagram. “Essere sorella di… non significa essere raccomandata! Il responso di oggi ne è la testimonianza e sono davvero felice di poterlo finalmente dire!”, continua verso chi l’ha evidentemente criticata. La sorella dell’ex Miss Italia poi ringrazia chi l’ha sostenuta: “Grazie per gli infiniti messaggi di supporto che mi sono arrivati in questi giorni..grazie ai miei familiari, alle mie amiche, e a tutta la squadra della Campania! Siamo state una forza!”. E in chiusura la studentessa e attrice annuncia: “La mia strada è altrove… quindi non mi resta che rimboccarmi di nuovo le maniche”.

Miss Italia con Alessandro Greco: quando va in onda

Il concorso di bellezza quest’anno torna in casa Rai per festeggiare l’80esima edizione. A condurre la serata finale sarà il Alessandro Greco. L’evento sarà trasmesso il prossimo 6 settembre in prima serata su Raiuno. Le ragazze finaliste che si contenderanno il titolo di Miss Italai 2019 sono 80.