Miss Italia: la patron Patrizia Mirigliani risponde alle critiche sulla “mercificazione del corpo”

Miss Italia vince la sua sfida più grande, quella degli ascolti. L’ottantesima edizione, condotta da Alessandro Greco, ha segnato uno share del 19,60% con un picco del 25,38% al momento dell’elezione di Carolina Stramare. Un ottimo risultato per il concorso di bellezza nazionale, tornato su Raiuno dopo i sei anni trascorsi su La7. Durate la conferenza stampa di chiusura con le tre finaliste, Patrizia Mirigliani ha sottolineato il successo di pubblico ottenuto dalla finale e si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo alle immancabili polemiche che giungono ogni anno. La Patron ha affermato che è assurdo essere costretti a difendersi da persone che continuano ad attaccare il concorso senza conoscerlo e senza accettare gli inviti a partecipare per constatare di persona il suo funzionamento. La Mirigliani, che durante la conferenza trattiene a malapena lacrime di gioia, ha ribadito ancora una volta che la mercificazione del copro femminile non appartiene, non è mai appartenuta e mai apparterà a Miss Italia.

Patrizia Mirigliani dopo la finale di Miss Italia: “Mercificazione del copro delle Miss? Come bestemmiare in Chiesa”

Dopo l’incoronazione di Miss Italia 2019, la lombarda Carolina Stramare, Patrizia Mirigliani ha risposto ancora una volta alle tante critiche piovute sullo storico concorso di bellezza nazionale: “Essere costretti a difendersi da attacchi di chi non conosce Miss Italia e che, nonostante gli inviti, non viene a vedere il concorso, è assurdo”. La sua è anche una risposta alle osservazioni dell’on. Laura Boldrini, contraria al ritorno di Miss Italia sulla tv pubblica. Così continua: “Alcune critiche ci feriscono perché sono ingiuste, immotivate. La mercificazione del corpo delle Miss è un concetto che non ci appartiene, né ora né mai. Chi sostiene questo riferendosi a Miss Italia è come se bestemmiasse in chiesa”.

Miss Italia 2019: successo di ascolti per la finale su Raiuno

Le polemiche, si sa, non possono mancare. Ad ogni modo per Patrizia Mirigliani quello che conta è che il pubblico sia tornato a seguire il concorso con affetto. La finale su Raiuno ha registrato un buon successo di pubblico, molto superiore rispetto alle edizioni trasmesse da La7. Miss Italia 80, infatti, è stato tra gli show più seguiti degli ultimi tempi sul primo canale. “Si tratta in cifre – afferma la Mirigliani – del secondo ascolto stagionale di questi ultimi tempi su Rai 1, dopo ‘Ballando con le stelle. Merito di un lavoro straordinario di Infront, della rete, del regista, dello scenografo e dei magnifici autori di un programma che praticamente ha visto nascere il progetto un mese fa!”. Patrizia oltre che per il grande successo di ascolti, sembra felicissima anche per la vittoria di Carolina Stramare, che secondo lei ha tutte le caratteristiche di una miss perfetta.