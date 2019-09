Ascolti tv 6 settembre 2019: grande successo per Miss Italia

Ascolti tv venerdì 6 settembre 2019: Miss Italia vince, bene anche Canale 5

Grande successo per la finalissima di Miss Italia, Ieri sera, Martedì 6 Settembre 2019, Rai 1 ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre 2 milioni di telespettatori. Con un picco del 19.6% ha vinto la gara Auditel contro la rete concorrente. Su Canale 5 è andato in onda ‘Andiamo a quel paese’, che ha ottenuto comunque un buonissimo risultato. I dati di ascolti parlano infatti chiaro. Anche Mediaset è andata molto bene. Non vale lo stesso per gli altri canali, come ad esempio Rai 2 con il 4% di share e Italia 1 con il 5%. Insomma, re e regina della serata di ieri sono Alessandro Greco e la nuovissima Miss, Carolina Stramare.

Ascolti tv, Bitter Sweet vola alto: ancora vittoria per la fiction turca

Per quanto riguarda le altre fasce orarie, Mediaset sembra essere imbattibile ormai. Le fiction in onda su Canale 5 non annoiano mai e per questo continuano ad essere seguite con tanto impegno dai telespettatori italiani. Bitter Sweet prosegue al meglio e il pubblico non riesce più a farne a meno. Nella giornata di ieri ha raggiunto il 19% di share con circa 2 milioni e 200 telespettatori. Ottimo anche Una Vita e Il Segreto. In ogni caso è andata bene anche La Vita Diretta Estate che ha registrato il 16%. Chi continua ad essere apprezzato è anche Don Matteo. Le repliche della nota fiction Rai sono super seguite.

Ascolti tv preserale: Reazione a catena vince contro Caduta libera

Ad introdurre la prima serata, come sempre, gli amatissimi quiz. Questo 6 Settembre 2019 ha vinto Razione A Catena. Il quiz in onda su la Rai ha registrato il 23% di share, mentre Gerry Scotti con Caduta Libera solo il 17.7%.