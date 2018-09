Miss Italia: Carlotta Maggiorana scopre in diretta la decisione dopo le foto

Carlotta Maggiorana: il titolo di Miss Italia 2018 è ancora suo o è stata squalificata?

La nuova Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana. In questi giorni, lei è al centro delle polemiche per delle foto sconvenienti che violerebbero il regolamento del concorso di bellezza vinto dalla stessa. Se Carlotta Maggiorana avesse davvero violato il regolamento di Miss Italia, la ragazza perderebbe il suo titolo e la più bella d’Italia diventerebbe in modo automatico la seconda classificata. La decisione in merito arriva direttamente nello studio di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque dove la Maggiorana è ospite del salotto di Canale Cinque. Carlotta Maggiorana scopre proprio in diretta televisiva cosa è stato deciso in merito alla vicenda e, quindi, se lei è ancora o meno Miss Italia 2018.

Carlotta Maggiorana è ancora Miss Italia 2018: la più bella d’Italia lo scopre in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso

La commissione del concorso di Miss Italia ha deciso che Carlotta Maggiorana mantiene la corona del concorso di bellezza. La commissione ha esaminato le foto ritenute sconvenienti con protagonista proprio Carlotta Maggiorana. Queste foto non sono state ritenute incompatibili, motivo per cui Carlotta Maggiorana può tenere stretta la sua corono perché è lei Miss Italia 2018. La bella ragazza ha parlato con Barbara d’Urso subito dopo aver scoperto la decisione della commissione. Non ha mai avuto paura della situazione perché consapevole di non aver violato il regolamento del concorso di bellezza.

Il popolo del web su Carlotta Maggiorana: adesso come reagirà dopo la decisione?

Questa dunque la decisione che è stata presa in merito alla vicenda che ha scatenato la polemica sul web e che vede protagonista proprio Carlotta Maggiorana. Già qualche ora dopo la sua vittoria, appena dopo la pubblicazione delle foto ritenute sconvenienti sul web, il popolo di internet ha dato il meglio di sé. Come la prenderanno adesso?