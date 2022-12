Miss Italia 2022 è Lavinia Abate: chi è. Finale problematica (Video)

Lavinia Abate ha vinto Miss Italia 2022. La finale è stata trasmessa sui canali digitali del contest gestito da Patrizia Mirigliani, che anche quest’anno non è riuscita a ottenere un posto in Rai, come accadeva negli anni precedenti. Attraverso Youtube è stato possibile seguire comunque la diretta dell’evento svolto presso il Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s oggi, mercoledì 21 dicembre 2022. A condurre la serata è stato Salvo Sottile, che nel suo programma I Fatti vostri su Rai Due aveva ospitato le finaliste.

Sebbene non abbia l’ottenuto l’ok da parte della Rai, Patrizia Mirigliani ha portato avanti l’evento fondato da suo padre. Zeudi di Palma, Miss Italia 2021 in carica fino a qualche ora fa, ha ceduto la corona a Lavinia Abate. Le candidate alla vittoria erano in tutto 21, una per ogni regione d’Italia. Hanno composto la giuria di questa nuova edizione Massimo Boldi (presidente di giuria), Fioretta Mari (anima artistica del contest) e Francesca Manzini.

Una finale un po’ triste se si pensa alle storiche serate in cui, molti anni fa, venivano elette le nuove Miss Italia. Oggi il contest è passato in secondo piano. L’ultimo anno in cui l’evento è andato in onda su Rai 1 è stato nel 2019. Dal 1991 al 2012 la prima rete ha sempre ospitato l’evento, che era anche tanto atteso dal pubblico. Dopo di che, dal 2013 al 2018 è andato in onda su La7 con scarsi risultati in termini di ascolti televisivi: circa 1 milione di telespettatori

Nel 2019 ha fatto ritorno su Rai 1 ottenendo la presenza di 2.679.000 telespettatori. Basti pensare che nell’anno 2000 riuscì a conquistare ben 11.998.000 di telespettatori! Col trascorrere del tempo gli ascolti sono diminuiti. Non solo, nel corso di questa finale di Miss Italia 2022 ci sono stati problemi legati all’audio e ritardi.

Comunque anche quest’anno, come accade dal 2020, Patrizia Mirigliani non si è di certo tirata indietro e ha fatto sì che venisse eletta la nuova Miss Italia.

Lavinia Abate è riuscita a sbaragliare la concorrenza, vincendo su Virginia Cavalieri e Carolina Vinci, che hanno conquistato il terzo e il secondo posto in classifica.

Miss Italia 2022 è Miss Lazio (e Miss Eleganza) Lavinia Abate, 18 anni, romana. pic.twitter.com/s5fiRIRXAv — Giorgiana Cristalli (@giorgiansa) December 21, 2022

Chi è Lavinia Abate la nuova Miss Italia 2022

Lavinia Abate è la nuova Miss Italia 2022. Ha 18 anni ed è romana. Attualmente è una studentessa che frequenta l’ultimo anno di liceo. La ragazza ama la danza, tanto che studia le sue tecniche da ben 12 anni. Non solo, ama cantare e comporre musica. Infatti, studia anche composizione. Lavinia vorrebbe diventare una compositrice o una cantautrice. Insomma, le piacerebbe lavorare con la musica.

Eletta precedentemente Missi Italia Lazio, si è definita come una persona sensibile e trasparente. L’adolescenza di Lavinia non è stata semplice, in quanto per cinque anni ha dovuto indossare un busto, che le ha fatto vivere una condizione difficile. Ecco chi sono state tutte le concorrenti in gara.

Piemonte – Giulia Giada Cordaro;

Valle d’Aosta – Francesca Poma;

Lombardia – Martina Broggi;

Trentino Alto Adige – Eleonora Lepore;

Friuli Venezia Giulia – Maria Franceschi;

Veneto – Anna Tosoni;

Liguria – Mariela Nunez;

Emilia Romagna – Virginia Cavalieri;

Toscana – Arianna Polidori;

Umbria – Cecilia Alma Levita;

Marche – Glelany Cavalcante;

Abruzzo – Beatrice Gioia;

Molise – Azzurra Gallinari;

Lazio – Lavinia Abate;

Campania – Noemi Pirozzi;

Basilicata – Roberta Albano;

Puglia – Anna Pia Masciaveo;

Calabria – Vanessa Foti;

Sicilia – Anita Lucenti;

Sardegna – Carolina Vinci;

Roma – Federica Maini.