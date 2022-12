Miss Italia 2022, Mirigliani delusa: dove va in onda e conduttore

La nuova edizione del noto concorso di bellezza non sarà trasmesso dalla Rai, ma sarà disponibile soltanto in streaming

Una nuova tegola cade anche quest’anno sulla testa di Patrizia Mirigliani, che come già annunciato nei mesi scorsi non avrà la possibilità di vedere il concorso fondato dal compianto padre, Miss Italia, nuovamente su una rete importante. Anche quest’anno, infatti, la competizione di bellezza non ha avuto l’ok della Rai per essere trasmesso in prima serata, di fronte ad un pubblico potenziale di milioni di telespettatori. Al contrario, la serata andrà in onda esclusivamente sui canali digitali del contest.

Nelle scorse ore è anche apparsa la conferma rispetto al vip che avrà l’onore (si fa per dire) di condurre la finalissima, in programma il prossimo 21 dicembre presso il Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s. Il nome scelto da Patrizia Mirigliani è quello di Salvo Sottile, il giornalista conduttore de I Fatti vostri su Rai Due, lo stesso show che nelle scorse settimane ha ospitato le belle finaliste in studio.

Miss Italia 2022, dunque, non interessava proprio a nessuno. Non solo la Rai si è rifutata di trasmettere lo spettacolo (forse per il possibile flop di ascolti annunciato?) ma anche La7 ha detto no alla messa in onda della competizione. L’ultima volta che il concorso aveva avuto uno spazio importante in tv era stato nel 2019, quando l’80a edizione subito prima dello scoppio della pandemia era stata condotta da Alessandro Greco su Rai Uno.

Miss Italia 2022: chi sono le finaliste

In attesa di scoprire quale fra le concorrenti si porterà a casa lo scettro e la corona di più bella d’Italia, ecco la lista delle partecipanti che sono riuscite a raggiungere la finalissima.

Miss Piemonte: Giulia Giada Cordaro

Miss Valle D’Aosta: Francesca Poma

Miss Lombardia: Martina Broggi

Miss Trentino Alto Adige: Eleonora Lepore

Miss Friuli Venezia Giulia: Maria Franceschi

Miss Veneto: Anna Tosoni

Miss Liguria: Mariela Nunez

Miss Emilia Romagna: Virginia Cavalieri

Miss Toscana: Arianna Polidori

Miss Umbria: Cecilia Alma Levita

Miss Marche: Glelany Cavalcante

Miss Abruzzo: Beatrice Gioia

Miss Molise: Azzurra Gallinari

Miss Lazio: Lavinia Abate

Miss Campania: Noemi Pirozzi

Miss Basilicata: Roberta Albano

Miss Puglia: Anna Pia Masciaveo

Miss Calabria: Vanessa Foti

Miss Sicilia: Anita Lucenti

Miss Sardegna: Carolina Vinci

Miss Roma: Federica Main