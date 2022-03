I Fatti Vostri, Salvo Sottile confermato? Parla il giornalista, la situazione

By

Salvo Sottile tra bilanci e riflessioni. Dopo quasi un anno alla guida de I Fatti Vostri può tranquillamente sorridere: gli ascolti vanno bene, oscillando tra il 7 e l’8% di share, nonostante la profonda crisi di Rai Due (è il programma, esclusi tg e qualche altra singola eccezione, più visto della rete). E pensare che in pochi avrebbero scommesso su un successo dopo l’addio di Giancarlo Magalli e appunto la situazione disastrosa di Rai Due. Sottile invece ha lavorato duro, toccando le corde giuste del pubblico. Ora raccoglie i risultati. Dunque ci sarà la riconferma anche per la prossima stagione?

Il giornalista e conduttore, intervistato da TvBlog, ha preferito non sbilanciarsi ma è scontato, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, che sarà alla guida della trasmissione anche il prossimo anno. “Con Di Bella (direttore di Rai DayTime, ndr) ho già avuto modo di parlare: è contentissimo dei dati d’ascolto. Per ora non posso dire altro”, ha confidato. Insomma, manca l’ufficialità ma ci siamo. Largo poi alla trattativa che lo ha portato alla guida dello show. Il primo approccio con Michel Guardì e Giovanna Flora (ideatore e autrice de I Fatti Vostri) è persino datato a tre anni fa:

“Tre anni fa, quando io ancora conducevo Mi Manda Rai Tre, avevo fatto un pranzo con Giovanna e Michele perché loro avevano intenzione di cambiare la conduzione di I Fatti Vostri, ma non se ne fece nulla dal momento che io avevo un contratto di esclusiva con Rai3. Lo scorso anno mi hanno poi richiamato perché sentivano l’esigenza di aprire delle finestre sull’esterno per rinfrescare il programma. Dalle due finestre iniziali sull’attualità sono passato a fare poi anche uno spazio dedicato alle truffe”.

Infine, al termine dell’edizione 2020/2021, è giunta la promozione alla conduzione. “All’inizio – ha spiegato – notavo che osservavano anche come mi muovevo nello studio, ma non sapevo spiegarmi il perché. Quando mi hanno proposto a fine maggio la conduzione, con il senno di poi ho pensato che sia Michele sia Giovanna avessero in mente da tempo di svecchiare il programma e di mettermi quindi alla conduzione“.

Salvo Sottile: “Con Magalli ho uno splendido rapporto”

Ricevere il testimone da un totem della tv italiana come Magalli non è stato semplice. Sottile aveva comunque le spalle ben larghe quando ha accettato la sfida, avendo un curriculum televisivo invidiabile, frutto di parecchia esperienza maturata sul campo. Il passaggio di testimone si è svolto in un clima sereno, grazie anche al legame di stima che ha con Magalli:

“Con Giancarlo ho avuto uno splendido rapporto – e ce l’ho tuttora – basato sulla stima reciproca. Per me è stato un trauma pensare di ereditare un programma da più di quindici anni nelle mani di Giancarlo Magalli, non solo perché lui è un mostro sacro della tv, ma anche perché, dopo una conduzione ovviamente così riconoscibile, temevo ci potessero essere problemi a fare affezionare la gente a un nuovo volto e a un nuovo cast”.

Rispetto alle ultime edizioni, Sottile ha cercato di imporre un’impronta più allegra, dando maggiore frizzantezza. Missione compiuta grazie anche all’ottimo rapporto che ha instaurato con tutto il gruppo di lavoro de I Fatti Vostri, in primis a quello che ha costruito il capo autori Giovanna Flora, con la quale ha un “legame quasi quasi simbiotico” a livello professionale. Lo stesso vale per il rapporto che ha con Michele Guardì, con cui c’è “grande simpatia e grande affiatamento”.

Una svolta rispetto a un anno fa dove, secondo Sottile, l’aria era meno spensierata in studio. “L’anno scorso – ha sottolineato – il programma era cupo, vuoi per la situazione pandemica, vuoi perché magari Giancarlo stesso si fosse stancato di farlo dopo tanti anni”.