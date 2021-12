I Fatti Vostri, parla Guardì: l’opinione su Magalli-Volpe e Sottile-Falchi

Michele Guardì, demiurgo de I Fatti Vostri, uno dei pochi programmi di Rai Due che non è stato investito dalla profonda crisi di ascolti che si è abbattuta sulla seconda rete della tv di stato, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, con cui ha parlato dei volti storici che hanno dato lustro al suo programma. Il regista, l’ideatore e la voce del comitato è l’anima dei Fatti Vostri da 31 anni ed è uno che di tv e conduttori se ne intende. Per questo risultano assai preziosi e interessanti i suoi pareri sui big che sono transitati dalla sua ‘Piazza’

Guardì ha esordito spiegando che ogni conduttore ha dato una sfumatura differente alla trasmissione. Tutti coloro che hanno avuto il timone della ‘Piazza’, ha sottolineato l’autore, si sono adattati alla ‘Piazza’, calandosi nel suo spirito. Quindi largo ai ricordi personali. Guardì ha raccontato che il compianto Fabrizio Frizzi metteva a disposizione la sua semplice umanità e generosamente partecipava con il cuore ai casi più difficili.

Alberto Castagna è invece stato descritto come l’esempio cristallino di come il “giornalismo sia una malattia dalla quale si può guarire“. Guardì lo ricorda come una persona divertita e divertente in grado di affrontare ogni situazione nella posizione dell’uomo della strada, autorevole ma non protagonista.

Per quel che invece concerne il lavoro svolto da Massimo Giletti, ha narrato che il giornalista piemontese gli chiese con umiltà come porsi davanti alla telecamera in studio (per lui era un debutto). Guardì gli suggerì di prendere spunto da Mario Riva, per poi spiegare che Giletti studiò, si impegnò parecchio e comprese come interpretare il ruolo.

Spazio poi al tandem Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. I due, dopo aver lavorato assieme a I Fatti Vostri, si sono accusati reciprocamente. La querelle è pure finita in tribunale. Guardì ha preferito non parlare degli attriti tra i due, spendendo per entrambi buone parole.

“Magalli – ha sostenuto Guardì – è uno che di fronte a qualsiasi evento, anche il più complesso, se avverte il bisogno di una battuta non se la risparmia: questa è stata la sua forza. Adriana Volpe è stata un’eccellente padrona di casa che ha lavorato con me per tanti anni con impegno che è andato persino al di là delle normali attitudini”.

Infine un paio di flash sugli attuali timonieri della ‘Piazza’: Salvo Sottile è la “faccia giovane della tv italiana” mentre Anna Falchi “riesce a mettere al servizio del programma un fascino unito a talento artistico e professionale”.

I Fatti Vostri, perché funziona nonostante la crisi di Rai Due: l’opinione di Michele Guardì

In mezzo ai risultati tutt’altro che felici di Rai Due, I Fatti Vostri raccolgono ottimi risultati. Che spiegazione c’è? “Funziona perché la piazza è rimasta la stessa, succede quello che vive ogni piazza d’Italia, un racconto della vita quotidiana senza indulgere su aspetti particolarmente positivi o negativi, è lo specchio di un umanità che vive il tempo che cambia e si adegua a stili e canoni del presente”.