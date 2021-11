I Fatti Vostri, Magalli in studio: le parole su Sottile, Falchi e Broccoli ignorati

Il conduttore romano è tornato nel programma che ha guidato per anni: come è andata l’ospitata

Giancarlo Magalli è tornato a ‘casa’, nello studio de I Fatti Vostri. Oggi il timone del programma lo ha saldamente in mano Salvo Sottile, che si sta togliendo diverse soddisfazioni, anche a livello di ascolti (è una delle poche trasmissioni che funzionano di Rai Due che sta attraversando un momento drammatico per quel che concerne lo share). Il conduttore romano 74enne ha naturalmente illustrato il suo nuovo show, ‘Una parola di troppo’, che debutta proprio oggi 1 novembre sulla seconda rete della tv di stato. Con Sottile e con il Comitato Michele Guardì il clima è stato disteso e goliardico. A non passare inosservato invece il fatto che Magalli non abbia calcolato Anna Falchi e il professor Umberto Broccoli (si mormora che tra Giancarlo e Umberto i rapporti non siano idilliaci, per usare un eufemismo).

Magalli, non appena si è accomodato in poltrona, ha ricordato a Sottile che aveva dichiarato in passato che gli sarebbe piaciuto lanciare ‘Una parola di troppo’ dalla Piazza de I Fatti Vostri. “Non sono andato da altri, attenzione!”, ha chiosato, sottolineando che la promessa fatta è stata mantenuta.

Spazio poi agli encomi per Giancarlo da parte del Comitato Michele Guardì. Quest’ultimo non ha rinunciato ad una punta di ironia in riferimento al premio di consolazione di ‘Una parola di troppo’, vale a dire dei calzini con la faccia dello stesso Magalli. “Il Comitato si prenota subito. Così ci può camminare sopra“, la battuta spassosa a cui il 74enne capitolino ha prontamente replicato: “Così mi mette finalmente ai suoi piedi!”.

“Non è una marchettona”, ha poi scherzato Magalli, in relazione al lancio a I Fatti Vostri del suo nuovo show. In studio ha presenziato anche il resto del cast. Largo dunque a delle parole di stima indirizzate ad Emanuela Aureli, ritenuta da Giancarlo “brava, carina” e in possesso di “leggerezza“. Ignorata invece Anna Falchi. Stesso trattamento riservato al professor Umberto Broccoli.

Magalli ha rimarcato che I Fatti Vostri targati Salvo Sottile stanno ottenendo buoni risultati in termini di ascolti e share. Inoltre ha fatto dei complimenti generali a tutto il team del programma (“Siete un bel cast”). Infine si è augurato che ‘Una parola di troppo’ possa avere successo, pur sottolineando che la fascia oraria in cui va in onda è complicata. “A quell’ora non si può fare il 9-10% di share”, il ragionamento del conduttore.