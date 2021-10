Magalli e I Fatti Vostri: frecciatina a Salvo Sottile e Anna Falchi

La nuova edizione de I Fatti Vostri, condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, sta facendo buoni ascolti anche senza Giancarlo Magalli, che ha lasciato il programma dopo trent’anni. Una scelta presa per dedicarsi a nuovi progetti televisivi come il nuovo quiz del pomeriggio di Rai Due Una parola di troppo. Ma pure il ruolo nella nuova stagione di Don Matteo, dove Magalli sarà un vescovo pronto a supportare il nuovo protagonista Raoul Bova/Don Massimo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Magalli ha detto la sua sulla trasformazione della trasmissione, dicendosi contento che gli ascolti vadano bene anche con i nuovi conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi. Magalli ha ammesso di avere grande stima dell’ex giornalista del Tg 5 ma allo stesso tempo ha lanciato una frecciatina nei suoi confronti e in quelli della bionda collega.

L’opinione di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli ha sottolineato alla rivista edita da Cairo Editore a proposito della nuova edizione de I Fatti Vostri:

“C’è meno ironia di una volta. Salvo Sottile e Anna Falchi sono bravi ma un po’ troppo seri. Quando io intervistavo gli ospiti famosi, la maggior parte li conoscevo da una vita, tra noi c’era grande confidenza e la battuta spesso nasceva spontanea. Questo mi permetteva di rendere l’intervista più stuzzicante”

Il presentatore 74enne ha inoltre ribadito che non ha mai sperato che lo share de I Fatti Vostri crollasse come ha insinuato qualcuno nei mesi scorsi. Magalli ha però fatto notare che per tanti telespettatori quello era un appuntamento fisso con lui, tanto che continuano a sintonizzarsi su Rai Due a quell’ora anche se lui non c’è più.

Stando alle parole di Giancarlo altri utenti si sono invece distaccati perché trovano che ora il programma sia troppo serio in quanto dà maggiore spazio a storie drammatiche. Nonostante questo il conduttore Rai si è detto felice di aver lasciato I Fatti Vostri: oggi è più libero, può dedicarsi ad altri impegni stimolanti e creativi.

La vita privata di Magalli

Tra tutti questi progetti professionali Giancarlo Magalli non è ancora riuscito a trovare l’amore. Da qualche anno il conduttore è single. Magalli ha alle spalle due divorzi e due figlie. La primogenita Manuela è nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera mentre la seconda figlia, Michela, è frutto del rapporto con Valeria Donati.