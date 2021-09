Don Matteo nuova stagione: Giancarlo Magalli entra nel cast

By

Novità a Don Matteo. Dopo l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova arriva un’altra new entry nel cast: Giancarlo Magalli. La notizia circolava già da qualche settimana ma solo ora è stata confermata da Tv Sorrisi e Canzoni. Il presentatore Rai vestirà i panni di un vescovo dell’amata fiction.

Più precisamente Giancarlo Magalli indosserà i panni di un vescovo pronto ad aiutare il nuovo protagonista, Don Massimo, a cui presta il volto l’affascinante Raoul Bova, scelto personalmente da Terence Hill. Il conduttore apparirà solo in alcune puntate della nuova stagione, prevista su Rai Uno per i primi mesi del 2022.

Piccola curiosità: Giancarlo Magalli era in lizza venti anni fa per interpretare Don Matteo ma ha declinato l’invito per dedicarsi ai programmi tv. Al suo posto è stato dunque scelto Terence Hill che dopo tanto tempo ha deciso di dire addio alla fiction prodotta dalla Lux Vide.

Tra le altre novità di Don Matteo il ritorno del Capitano Flavio Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, diventato popolare proprio grazie alla serie tv. Non ci sarà invece il Capitano Tommasi alias Simone Montedoro.

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo

Terence Hill ha deciso di lasciare Don Matteo per dedicarsi alla vita privata e alla moglie Lori, il grande amore della sua vita. Nella tredicesima stagione della fiction la star 82enne sarà presente fino alla quarta puntata e poi uscirà di scena. Don Matteo lascerà la canonica a un nuovo sacerdote, che avrà il volto di Raoul Bova. Jessi Hill, il figlio di Terence, ha ammesso che da tempo il celebre padre voleva mollare la fiction prodotta dalla Lux Vide e che solo ora ha trovato il coraggio.

Il figlio di Terence Hill ha chiarito che quello del padre non è un addio alla recitazione ma solo ad un serie così impegnativa come Don Matteo, che va in onda dal 2000. Anche se sul set Hill è sempre stato accompagnato dalla moglie ora sente il bisogno di dedicarsi a progetti del tutto nuovi.