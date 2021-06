Perché Terence Hill lascia Don Matteo: c’entra la moglie, parla il figlio

Tutto vero: Terence Hill lascia Don Matteo. Jess, il figlio dell’attore, ha confermato la notizia al settimanale Di Più e svelato il motivo che si cela dietro questa scelta che ha spezzato il cuore di milioni di fan. Il 51enne, attore, sceneggiatore e produttore, ha spiegato che il padre vuole prendere più tempo per se stesso e vuole stare vicino alla moglie Lori, il grande amore della sua vita.

Nella tredicesima stagione di Don Matteo – attualmente in lavorazione e in onda su Rai Uno nel 2022 – Terence Hill sarà presente fino alla quarta puntata e poi uscirà di scena. Don Matteo lascerà la canonica a un nuovo sacerdote, che avrà il volto di Raoul Bova. Jessi Hill ha ammesso che da tempo il celebre padre voleva mollare la fiction prodotta dalla Lux Vide e che ora è giunto finalmente il momento.

Queste le parole del figlio di Terence Hill:

“Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”

Jess Hill ha dunque chiarito che quello di Terence non è un addio alla recitazione ma solo ad un serie così impegnativa come Don Matteo, che va in onda dal 2000. Anche se sul set Hill è sempre stato accompagnato dalla moglie ora sente il bisogno di dedicarsi a progetti del tutto nuovi.

Chi è la moglie di Terence Hill

Terence Hill e la moglie Lori Zwicklbauer sono legati dagli anni Sessanta. Si sono conosciuti sul set del film Dio perdona… io no! del 1967, dove Terence recitava accanto all’amico e collega Bud Spencer. Lori, americana ma di origini tedesche, lavorava alla pellicola in qualità di segretaria di produzione. Un colpo di fulmine per entrambi tanto che nello stesso anno sono convolati a nozze.

Nel 1967 è nato il figlio Jess, che ha deciso di seguire le orme paterne. Nel 1974 la coppia ha adottato un bambino, Ross, che è morto tragicamente nel 1990 in un incidente stradale. Un duro colpo per tutti e in particolare per Terence, che all’epoca viveva in un ranch del Massachussets.

Dopo la scomparsa del figlio l’attore si è isolato per un lungo periodo e soltanto l’amore e la vicinanza della moglie e del primogenito l’hanno aiutato a riprendersi.

Jess Hill ha confidato a proposito del rapporto dei suoi genitori: