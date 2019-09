Miss Italia 2019: svelata la giuria che eleggerà la Miss delle Miss

Miss Italia 2019, svelata la giuria che decreterà la Miss delle Miss: Eleonora Pedron, Martina Colombari e molte altre vip celebri che hanno già vinto il concorso

Tutto pronto per Miss Italia. Il celebre concorso di bellezza, che quest’anno torna in Rai, sarà trasmesso sulla rete ammiraglia del servizio pubblico nella serata di venerdì 6 settembre (a partire dalle 21.25). Poche ore fa Blogo.it ha svelato in anteprima chi andrà a comporre la giuria della kermesse che decreterà la Miss delle Miss, in un momento speciale che avrà luogo durante l’evento. 20 membri in tutto (l’intera squadra sarà al femminile), la cui presidente sarà Anna Zamboni. Ecco la lista delle altre giurate: Rachele Risaliti, Giulia Arena, Silvia Battisti, Eleonora Pedron, Daniela Ferolla, Manila Nazzaro, Tania Zamparo, Alice Sabatini, Edelfa Chiara Masciotta, Alice Rachele Arlanch, Federica Moro, Martina Colombari, Roberta Capua, Nadia Bengala, Danny Mendez, Gloria Zanin, Susanna Huckstep, Francesca Testasecca, Claudia Trieste.

Le 80 finaliste di Miss Italia: ecco chi si contenderà lo scettro del concorso

Durante la finalissima del concorso saranno 80 le ragazze che si contenderanno lo scettro della celebre kermesse che avrà al timone Alessandro Greco, che guiderà la diretta da Jesolo. Ricordiamo che delle 80 giovani in gara, in 57 hanno passato le prefinali nazionali. Queste sono andate ad aggiungersi alle 23 che avevano già avuto accesso all’ultimo atto del concorso, essendo in possesso della fascia regionale.

Alessandro Greco e la moglie: la conduzione di Miss Italia e la volontà di Dio

Alessandro Greco, con la partecipazione dell’attrice Tosca D’Aquino, darà ritmo allo show. Pochi giorni fa il conduttore si è confidato a RadiocorriereTv che gli ha chiesto quale consiglio abbia ricevuto dalla moglie, ex concorrente dell’evento. “Non è stato proprio un consiglio – ha risposto il presentatore – Quando abbiamo saputo che avrei condotto ‘Miss Italia’ ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito letto la Dioincidenza di questa chiamata. I segni che mi portano alla conduzione di questa finale non sono soltanto espressione della volontà umana ma sono sicuramente un qualcosa desiderato e voluto da Dio”.