Miss Italia 2019, arriva anche Francesca Chillemi: le novità

Miss Italia 2019, le novità. Arrivano Francesca Chillemi e Martina Colombari

La prossima edizione di Miss Italia si sta avvicinando. Il 6 Settembre 2019, Alessandro Greco presenterà la finale del grande concorso di bellezza dove le giovani fanciulle della nostra nazione si sfideranno. Quasi di giorno in giorno arrivano notizie di come sarà la trasmissione che arriverà nelle televisioni italiane direttamente da Jesolo. Le novità saranno tante, la prima, e forse la più importante, è che la Miss Italia verrà scelta tramite televoto dal pubblico da casa. Tv Blog però ha appena lanciato un’altra notizia che sicuramente farà la felicità di tantissimi italiani. Durante la finale del concorso, infatti, potremo vedere ben 10 ex reginette, tra cui ci saranno anche le amatissime Francesca Chillemi e Martina Colombari.

Miss Italia 2019, Francesca Chillemi e le ex reginette: il ruolo che avranno

Stando a quello che Tv Blog riporta, dunque, sul palco di Miss Italia 2019 saliranno delle ex protagoniste. Alessandro Greco infatti farà spazio a Martina Colobari, eletta nel 1991, Francesca Chillemi, anno 2003, ed Elenona Pedron, eletta nel 2002. Oltre a loro ci sarà anche Manila Nizzaro, reginetta del 1999, mentre è quasi confermata l’assenza di Bianca Guaccero. La presenza della conduttrice di Detto Fatto pare essere saltata anche se non è ancora detta l’ultima. Il ruolo delle ex reginette sarà molto particolare. Le storiche ex Miss Italia avranno il compito di assegnare una speciale fascia ad una delle ragazze in gara dell’edizione di quest’anno. Sempre come ci anticipa Blogo, le ex Miss non saranno le uniche ospiti ma ci saranno anche il duo Benji e Fede, il cantante Peppino Di Capri, Simona Molinari e Gina Lollobrigida che, invece, sarà la madrina della serata.

Miss Italia 2019, Alessandro Greco conduce, Balivo e Isoardi in giuria

A condurre la finale dell’ 80esima edizione di Miss Italia sarà, dunque, Alessandro Greco. Le giurie invece ne saranno due. Quella tecnica sarà formata dalla ballerina Samantha Togni, dalla giornalista Monica Setta, e probabilmente dall’attrice Anna Foglietta; nella giuria vip ci saranno invece Milly Carlucci, Elisa Isoardi e Caterina Balivo. Le ragazze in gara saranno 80 e, inoltre, Alessandro Greco ha annunciato di voler modificare la formula storica del programma: “Di sicuro quest’anno non ci sarà il tormentone ‘Per te Miss Italia finisce qui’; io non lo voglio, è un modo per dare il benservito alle ragazze che non mi piace. Non userò questa espressione”.