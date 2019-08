Miss Italia 2019, salta Bianca Guaccero: ultime news su giuria e ospiti

Miss Italia 2019 news: chi saranno i giurati e gli ospiti

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Miss Italia che, in occasione dei suoi 80 anni, torna in Rai. L’ultima serata dedicata al concorso di bellezza andrà in onda venerdì 6 settembre e sarà condotta da Alessandro Greco, che torna in tv dopo la cancellazione di Zero e Lode. In questi giorni si stanno scegliendo i nomi dei giurati e degli ospiti che animeranno la serata organizzata da Patrizia Mirigliani. Secondo quanto riporta Tv Blog, il meccanismo prevede una giuria tecnica e una Vip. Quella tecnica sarà formata dalla ballerina di Ballando con le stelle Samantha Togni, dalla giornalista e conduttrice Monica Setta e dall’attrice Anna Foglietta. La presenza di quest’ultima sarebbe però ancora in forte dubbio.

Salta la partecipazione di Bianca Guaccero a Miss Italia 2019

Nella giuria Vip di Miss Italia ci saranno – tranne cambiamenti dell’ultima ora – Milly Carlucci, Elisa Isoardi e Caterina Balivo. Le ultime due hanno partecipato al concorso anni fa: la Isoardi nel 2000 vincendo la fascia di Miss Cinema e la Balivo nel 1999 classificandosi terza. Nei giorni scorsi si era parlato di un coinvolgimento di Bianca Guaccero nella giuria di Miss Italia 2019 ma all’ultimo è saltata la partecipazione dell’attrice. Molto probabilmente c’entrano i numerosi impegni di lavoro della bella pugliese: a settembre tornerà in onda con una nuova edizione di Detto Fatto mentre a novembre sarà protagonista del sabato sera di Rai 1 accanto ad Enrico Ruggeri.

Gli altri ospiti di Miss Italia 2019: confermata la Lollobrigida

Tra gli ospiti di Miss Italia 2019 ci saranno Peppino Di Capri, Benji e Fede e Simona Molinari. Confermata la già annunciata presenza di Gina Lollobrigida, madrina della serata. Non è da escludere poi la presenza di Simona Izzo, che molto probabilmente interagirà come voce fuori campo con il conduttore Alessandro Greco. Quest’ultimo ha già dichiarato: “Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, e che sono capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati. In questa edizione verrà esaltata la bellezza italiana in tutte le sue forme, anche quella dell’Italia stessa: un’occasione per celebrare la storia del concorso ma anche quella della società e del costume italiani”.